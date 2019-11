Siamo giunti ad una nuova puntata dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Oggi, 15 novembre 2019, andrà infatti in onda l'ultima puntata settimanale nonché la continuazione della puntata di ieri.

I colpi di scena continueranno ad essere tantissimi. Vedremo infatti il tronista Alessandro pronto per fare la sua scelta mentre continuano le segnalazioni sui corteggiatori di Giulia.

Uomini e Donne: la scelta di Alessandro e il rifiuto di Veronica

La puntata odierna dedicata al Trono Classico inizia con il trono di Alessandro.

Maria De Filippi farà partire il video dell'esterna con la corteggiatrice Veronica. Le cose sembrano andare bene e la loro complicità appare sempre più crescente.

Purtroppo le cose non andranno allo stesso modo anche in studio. Veronica infatti accuserà il tronista di non sbilanciarsi troppo e di preferire temporeggiare pur di rimanere dietro le telecamere. Al termine del suo sfogo, la corteggiatrice si alzerà e deciderà di lasciare lo studio, seguita da Alessandro.

Il ragazzo si dichiarerà pronto per fare la sua scelta. Purtroppo però le cose non andranno come previsto. Dopo aver terminato il discorso, Veronica dice di non credere alle parole del ragazzo e per questo motivo rifiuta la scelta.