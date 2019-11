Oggi, lunedì 11 novembre, inizia una nuova settimana con Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Come di consuetudine sarà il trono over a inaugurare la messa in onda settimanale e i protagonisti di oggi saranno Riccardo e Ida, ancora alle prese con un riavvicinamento fatto di alti e bassi, e Gemma con il suo nuovo cavaliere Juan Luis.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma è uscita a cena con Juan Luis

Nella puntata odierna del dating show, Riccardo e Ida torneranno in studio per raccontare come procede la loro storia d'amore.

Lui si mostrerà ancora pieno di dubbi nei confronti della dama, infatti non vede in lei tutta questa volontà di ricominciare una storia. Mentre lei si domanderà se Riccardo è ancora innamorato di lei come una volta. Alla base delle loro discussioni, come ammette la stessa coppia, c'è una scarsa comunicazione.

Per quanto riguarda Gemma, invece, oramai è sempre più ammaliata del suo nuovo cavaliere Juan Luis, con cui è uscita a cena insieme.

In studio, però, la dama torinese verrà punzecchiata da Tina Cipollari. Gemma non vuole che l'opinionista si metta in mezzo alla sua nuova relazione, per questo motivo le due non perderanno occasione per litigare.

Come andrà a finire? L'appuntamento con il trono over di Uomini e Donne è per le 14:45 su Canale 5.