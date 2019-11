Messa da parte la paura per la malattia, Emma Marrone è tornata al lavoro più carica che mai: a meno di un mese dall'uscita del nuovo album "Fortuna", l'artista ha usato i social network per informare i suoi tantissimi fan di avere in serbo per loro varie sorprese. Maria De Filippi, intanto, ha usato bellissime parole per la sua "pupilla" in un'intervista: la conduttrice ha descritto la cantante come una persona fortissima, per la quale ci sarà sempre.

Maria stupisce Emma: 'Ci sono anche se non chiede mai nulla'

Nell'intervista che ha rilasciato di recente a "Il fatto quotidiano", Maria De Filippi ha parlato anche di due ragazze che ha scoperto sue trasmissioni di successo, come Uomini e Donne e Amici. Se su Giulia De Lellis la conduttrice ha avuto belle parole, soprattutto a fronte del successo del libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", è su Emma Marrone che la moglie di Costanzo ha detto qualcosa di molto importante.

Al giornalista che l'ha interpellata sugli attacchi che la cantante ha ricevuto dagli haters quando ha annunciato di doversi fermare per malattia, la presentatrice Mediaset ha fatto sapere: "Lei ha un carattere forte, è una che sopporta molto. Per questo non la chiamo per dirle di fregarsene, ma le faccio capire che ci sono".

Quando è uscito il nuovo disco della "Brown", per esempio, Maria si è presentata a sorpresa all'incontro che ha avuto con i fan in un teatro di Roma, e l'ha fatto proprio per dimostrarle la sua vicinanza in un periodo così particolare della sua vita.

"Sa che ci sono anche se non mi chiede mai nulla", ha concluso la De Filippi nella parte di intervista che la stessa Emma ha condiviso nelle sue Instagram Stories per ringraziarla delle belle parole.

L'annuncio di Emma sui social spiazza i fan

Dopo aver gioito per le cose carine che Maria De Filippi ha detto sul suo conto, la Marrone ha usato i social network per comunicare ai fan qualcosa di molto importante.

Sotto ad una sua foto in primo piano, l'artista ha scritto: "Sorrido, stanno per succedere cose bellissime. Vi penso e vi racconterò tutto giorno per giorno. La musica fa accadere cose meravigliose".

La cantante pugliese ha esortato i suoi sostenitori a continuare ad ascoltare il nuovo album "Fortuna", perché lei presto li ripagherà con tante sorprese che forse nessuno si aspetta. Cosa starà tramando la "Brown"?

Dopo aver lanciato un disco, un concerto-evento all'Arena di Verona il 25 maggio (già sold-out) e un tour nei palazzetti nell'autunno del 2020, la salentina si prepara per stupire ancora chi la segue con affetto da tanti anni: l'anno prossimo, infatti, Emma festeggerà l'importante traguardo dei primi 10 anni carriera nel mondo della musica.