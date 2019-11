Le avventure dello sceneggiato Il Segreto continuano ad essere ricche di intrighi. Negli episodi spagnoli in programmazione sull’emittente televisiva Antena 3 la prossima settimana, Raimundo Ulloa (Ramón Ibarra) ed Eulalia Castro (Charo Zapardiel) continueranno ad avere lo stesso obiettivo. L’ex locandiere e la zia del defunto Salvador, saranno ancora alla disperata ricerca di Francisca Montenegro (Maria Bouzas).

Quest’ultima sembrerà essere scomparsa nel nulla poiché in paese non ci sarà nessuna sua traccia, mentre in realtà vivrà nella dimora della marchesa Isabel de Los Visos, che farà il possibile per non farla uscire allo scoperto. Ad aiutare la madre di Tomas e Adolfo in questa difficile impresa, sarà la sua fedele domestica Antonita.

Campuzano deve trovare Francisca, Rosa vuole sposare Adolfo in fretta

Le anticipazioni delle puntate che il pubblico spagnolo vedrà da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2019, svelano che Ignacio si preoccuperà dopo aver ricevuto la visita della marchesa Isabel per accettare la relazione dei loro figli.

Fortunatamente Carolina dopo essere riuscita a tranquillizzare il padre, porterà del cibo a Pablo, che a causa delle gravi condizioni di salute finirà per svenire tra le sue braccia. Matias dopo aver discusso con Alicia per aver messo in discussione le sue decisioni, ribadirà a Marcela di volersi prendere cura della famiglia. Quest’ultima sarà dello stesso parere del marito, visto che dirà a Tomas di aver deciso di salvare il suo matrimonio.

La marchesa Isabel riuscirà a convincere Francisca a non abbandonare il suo nascondiglio, fino a quando le tensioni non si saranno placate. La Montenegro si adeguerà alla volontà della madre di Adolfo e Tomas, dicendole di non avere più emicranie. Campuzano, cioè il tenente di donna Eulalia Castro, continuerà ad avere il compito di rintracciare la moglie di Raimundo. Pablo non avrà nessuna intenzione di andare dal dottore su invito di Carolina, nonostante sarà molto debole.

Rosa vorrà diventare la moglie di Adolfo al più presto possibile. Damian ribadirà ad Alicia il suo desiderio di voler sostituire Cosme nella difesa dei minatori. Matias prima di incontrare la Urrutia deciderà di avvisare la moglie. A questo punto la figlia di Encarnacion dirà al Castaneda di tornare a collaborare con lei per un questione sindacale, dimenticando ciò che è successo tra loro. Nel contempo Tomas sarà affranto per aver ricordato il suo ultimo incontro con la Del Molino, e suo fratello lo inviterà a dimenticarla. Antonita farà sapere a Francisca che la merenda verrà servita in giardino: questa occasione consentirà a quest’ultima di lasciare il suo rifugio.

La salute di Pablo peggiora, Raimundo crede che la Montenegro si trovi vicino

Tomas si dedicherà al lavoro per distrarsi, sorprendendo il caposquadra Maqueda. Raimundo metterà piede a l’Avana per parlare con la marchesa Isabel. Carolina scoprirà che Pablo sta ancora più male, invece Adolfo dirà a Marta di amarla e di essere disposto a lasciare Rosa. Matias farà sapere a Marcela che il suo rapporto con Alicia sarà soltanto professionale.

Marta respingerà il fratello di Tomas dicendogli di avere già un impegno con sua sorella, e di non provare alcun sentimento per lui. Antonita cercherà di distrarre la Montenegro per non farla andare nel giardino. L’incontro tra l’Ulloa e la marchesa Isabel sarà abbastanza teso. L’ex locandiere dopo aver apprezzato il fatto che Matias e Marcela si siano riconciliati, dirà a Mauricio di aver fatto una scoperta su sua moglie.

In particolare il padre di Emilia sarà convinto che Francisca si trovi ad un passo da lui. Adolfo e Rosa proporranno a Marta di essere la damigella d’onore il giorno del loro matrimonio. Carolina continuerà a prendersi cura di Pablo, che non darà nessun segno di miglioramento. Isabel intratterrà la Montenegro raccontandole dei dettagli sulle future nozze di Adolfo, e sull’abito che lei indosserà per il lieto evento che si terrà a La Casona. Per concludere Mauricio dirà all’Ulloa di avere il sospetto che sia stata la marchesa Isabel ad acquistare vari terreni a Puente Viejo, ma purtroppo non avrà nessuna prova per dimostrare la sua tesi.