Le vicende de Il Segreto continuano ad appassionare il pubblico di Canale 5. Nelle puntate italiane, Maria si sta riprendendo dopo le severe ferite riportate durante l'esplosione dell'ordigno piazzato da Severo e i suoi uomini al matrimonio di Fernando. La Castaneda ha appreso da Zabaleta di non poter più camminare. Nemmeno la presenza dei suoi adorati figli Esperanza e Beltran sembra riuscire a darle la spinta decisiva per tentare di combattere.

Tuttavia, nelle trame spagnole della soap opera, una misteriosa infermiera darà speranza a Maria. Si tratta di Dori Vilches, una donna tanto algida quanto determinata. A sospettare di lei però, sarà la giornalista Irene Campuzano. Stando alle anticipazioni ufficiali Il Segreto rilasciate sul portale di Antena 3, la moglie di Severo farà visita a Maria per informarla di quanto scoperto su Dori.

Il Segreto anticipazioni: Maria disposta a tutto pur di tornare a camminare

Nel dettaglio, la caparbia Maria si farà aiutare dall'infermiera Dori, arrivata a Puente Viejo solo per lei.

Durante i primi test, Dori riuscirà a far muovere un arto alla Castaneda, un piccolo barlume di speranza che darà la forza necessaria a Maria per poter reagire. I trattamenti della Vilches saranno però estenuanti e molto dolorosi. Francisca e Irene saranno molto preoccupate e tenteranno di dissuaderla a continuare con la fisioterapia. La Castaneda però, notando miglioramenti, non ne vorrà sapere.

Irene informa Maria di quanto scoperto su Dori

Stando alle anticipazioni delle trame spagnole Il Segreto, Irene farà visita a Maria con la scusa di portarle un libro della biblioteca.

La Campuzano, dopo aver fatto delle ricerche sulla misteriosa Vilches, ha qualcosa di molto importante da dirle: ''Maria, non sei consapevole del grave rischio che corri'', sussurrerà Irene alla spaventata amica. ''Dori Vilches è un'assassina e tu sei nelle sue mani'', proseguirà preoccupata. Maria, dal canto suo, non crederà alle parole della Campuzano. Congedata la cameriera entrata proprio in quel momento, in modo da avere la possibilità di restare sola con Irene, le dirà di non essere intenzionata a licenziare Dori.

''Sto avendo miglioramenti, funziona'', spiegherà Maria alla preoccupata giornalista. ''Ieri mi sono sottoposta ad un trattamento intensivo e questa mattina, appena mi sono svegliata, ho notato il miglioramento'', affermerà una convinta Castaneda. Irene, davanti alla determinazione della sua amica di sempre, non potrà che raccomandarle di stare attenta. Sarà anche Fernando ad assicurarsi che la Vilches non superi i limiti.

Con la morte nel cuore, Irene lascerà Maria e tornerà da Severo. Chi è dunque davvero Dori?