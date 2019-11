La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 18 novembre è stata ampiamente dedicata a Gemma Galgani e alla sua frequentazione con il cavaliere Juan Luis Ciano. Sebbene la loro esterna sia andata per il meglio, tanto che la coppia si è scambiata diversi baci, poi in studio le motivazioni di discussione non sono mancate. Il motivo? Il ballo di lui con Tina Cipollari che è diventato il punto di partenza per un nuovo faccia a faccia trash tra le due storiche rivali.

E i problemi saranno solo all'inizio. Già nelle prossime puntate dedicate al Trono Over, infatti, la Galgani si troverà davanti ad una brutta sorpresa quando in studio arriveranno nuove dame pronte per conoscere il bel Juan Luis. Non solo: da un'incomprensione, uscirà un'evitabile delusione per Gemma che uscirà dallo studio in lacrime, seguita dal suo cavaliere.

Uomini e donne anticipazioni: nuove dame per Juan Luis

Dopo avere assistito alla puntata di Uomini e donne del ballo di Juan Luis e Tina Cipollari, i telespettatori saranno chiamati a conoscere nuovi sviluppo nel rapporto tra Gemma Galgani e il cavaliere di origine venezuelana.

Ciò andrà in onda con tutta probabilità domani 20 novembre, dato che in data odierna saranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri gli assoluti protagonisti. Il Vicolo delle News ha già fornito il resoconto in merito a quanto accaduto nella registrazione del 9 novembre, segnalando che due giovani dame saranno presentate in studio per conoscere Ciano. Gemma esprimerà fin da subito il suo disappunto, chiedendogli di non accettarle.

Ma Juan Luis non la ascolterà e finirà per chiedere ad una di loro di restare, per parlare un po' con lei. Quando la signora in questione comincerà a presentarsi, però, Tina Cipollari interverrà e il cavaliere avrà qualcosa da ridire, pensando che sia stata Gemma a parlare.

Trono Over Uomini e donne: Gemma esce dallo studio in lacrime

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne relative alle prossime puntate in onda su Canale 5, Juan Luis fraintenderà le parole di Tina e, scambiandola con Gemma, la accuserà di essere stata poco carina ad interrompere la nuova dama.

Tale reazione deluderà a tal punto la Galgani da causarle l'ennesima crisi di pianto. Di lì a poco uscirà dallo studio in lacrime e sarà seguita da Ciano che tenterà subito di chiarire con lei la situazione e provare un po' a consolarla. A quanto pare, ci riuscirà ma davvero i problemi saranno finiti qui? Sebbene, al momento non siano rese note anticipazioni sulle successive registrazioni del Trono Over, una recente foto pubblicata dal cavaliere su Instagram insieme ad una bella signora è diventata oggetto di pesanti critiche.

Diversi fan del programma sostengono, infatti, che lui non sia davvero interessato a Gemma come vuol far credere. Tesi per altro sostenuta anche da parte di Armando Incarnato, come sarà possibile vedere nelle prossime puntate.