Oggi, giovedì 14 novembre, andrà in onda in prima serata su Sky Uno il quarto live di X Factor 2019. Una puntata determinante che metterà alla prova gli otto concorrenti rimasti. I cantanti in gara dovranno sfidarsi a colpi di esibizioni per poter riuscire a presentare un loro brano inedito in modo da entrare nel mercato musicale italiano. Per quanto riguarda i super ospiti di questa sera saranno Gianna Nannini, che presenterà il suo ultimo album intitolato La differenza, e Mabel, una giovane artista britannica che si esibirà sulle note del tormentone estivo Don't Call Me up.

I brani assegnati dai giudici per il Quarto Live di X Factor 2019

Questa sera sul palco di X Factor 13, Alessandro Cattelan condurrà la competizione canora e accompagnerà la giuria e gli otto aspiranti artisti nelle due manche da quattro esibizioni l'una. Mara Maionchi, giudice della categoria degli Over ha assegnato a Nicola Cavallaro 90 min di Salmo e Delicate di Damien Rice ad Eugenio Campagna, in arte Comete.

Sfera Ebbasta ha scelto Papaoutai di Stromae per Sofia Tornambene e Highest In The Room di Trevis Scott per Giordana Petralia. Davide Rossi, unico concorrente degli Under Uomini, dovrà cantare Don't Stop me Now dei Queen. Nella categoria gruppi ci sono gli energici Booda che si esibiranno sulle note di Milf Money di Fergie; i Sierra che interpreteranno in chiave trap Snow dei Red Hot Chili Peppers, e infine i Seawards che hanno scelto di cantare il loro inedito intitolato Feel.

Chi dovrà abbandonare definitivamente il talent show di Sky, perdendo la possibilità di presentare l'inedito? Tutto si scoprirà nella puntata di questa sera.

Gianna Nannini e Mabel: i dettagli sugli ospiti

Gianna Nannini calcherà il palco di X Factor per intonare uno dei suoi brani più celebri e presentare il suo ultimo disco intitolato La differenza, un capolavoro creato nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, nel Tennessee.

Il disco è composto da dieci brani e lancia un vero e proprio messaggio a tutti quelli che non hanno il timore di essere se stessi e di manifestare il loro coraggio, ma anche la loro gentilezza con azioni che non sono affatto scontate e che possono arricchire la propria vita.

L'altra super ospite del quarto Live di X Factor 2019 è Mabel, la giovanissima artista inglese di soli ventitré anni che ha svettato le classifiche mondiali con la sua musica incassando successi in America, Europa e Asia. Quest'anno, grazie al singolo Don't Call me up, la cantante è riuscita a conquistare anche le più importanti radio italiane.

Dove guardare la puntata del 14 novembre di XF 13

L'appuntamento di giovedì 14 novembre di X Factor 2019 sarà visibile dalle ore 21:15 su Sky Uno (canale 108 oppure canale 455 del digitale terrestre), su Sky Go e in streaming su Now Tv.