Venerdì 29 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 1, andrà in onda la prima puntata di "20 anni che siamo italiani", nuovo show targato Rai. A condurre la strana coppia Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, che sono chiamati a una vera e propria impresa: superare gli ascolti di Tale e Quale Show, che si è concluso la scorsa settimana vincendo la serata. I due conduttori alterneranno momenti di musica e di recitazione, dando poi spazio anche a momenti divertenti e di riflessione.

Sono molti gli ospiti attesi per il debutto

Nel corso della serata saranno moltissimi gli ospiti che saliranno nel palco; si parte con Gianna Nannini, una delle rocker italiane più famose di sempre, che presenterà il nuovo album chiamato "La Differenza".

Spazio poi anche ad Amadeus, il conduttore de "I Soliti Ignoti" che condurrà la prossima edizione del Festival di Sanremo. Altro ospite musicale sarà Fiorella Mannoia, reduce da una serie di concerti di successo nel corso dell'ultima estate. Spazio poi alla grande recitazione italiana: saliranno, infatti, sul palco Marco Giallini (che giovedì 28 novembre sarà in onda su Rai 1 con il film "Se Dio vuole") e Claudio Amendola. Spazio alla comicità con Giorgio Panariello, in onda la domenica sera su Rai 1 con il film "Pezzi Unici" oltre che giurato di "Tale e Quale Show".

Spazio anche a nomi internazionali grazie all'ospitata di Mika, il cantante di origine libanese noto in tutto il mondo, che parlerà del suo nuovo tour intitolato "Revelation Tour". Ospite anche Sergio Cammariere, cantante che presenterà i suoi prossimi concerti live. Ci saranno anche Raf e Umberto Tozzi, che gireranno il prossimo anno per i teatri italiani con un nuovo tour. Presente, poi, Morgan, che in questi ultimi tempi è stato alla ribalta delle cronache a causa della vicenda dello sfratto che lo ha interessato. Ospiti, infine, anche il rapper Luché e l'attrice Laura Chiatti.

I due conduttori hanno parlato, nel corso di un'intervista a 'TV Sorrisi e Canzoni', del loro show

Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale 'TV Sorrisi e Canzoni', i due conduttori hanno parlato del loro show, iniziando dal titolo: "Giochiamo sul fatto che entrambi siamo saliti alla ribalta dello spettacolo italiano venti anni fa. La nostra coppia lavorativa è nata in tavola; faremo incursioni nei mondi degli altri. Interagendo con gli ospiti racconteremo come eravamo venti anni fa e come era il mondo.

Il nostro scopo è fare un varietà in cui divertimento, emozioni, spettacolo e riflessioni si possano mischiare insieme". La prima puntata di "20 anni che siamo italiani" sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di "Rai Play".