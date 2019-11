Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verranno forniti maggiori dettagli su cosa è realmente accaduto la maledetta sera dell'incidente ad Aldo Leone ed inoltre ci sarà un'importantissima novità. Diego finalmente potrà uscire di prigione e riabbracciare i suoi cari, tuttavia passato l'entusiasmo iniziale, il giovane Giordano dovrà fare i conti con una realtà tutt'altro che piacevole. L'uomo verrà preso di mira dal web, che evidentemente lo reputa colpevole e per lui sarà durissimo dover affrontare così tanto odio. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas, relative a questa appassionante storyline, che andranno in onda sino al 15 novembre.

La fine della speranza

Raffaele (Patrizio Rispo) dopo avere investigato assieme a Franco (Peppe Zarbo) sul padre di Maurizio sarà sempre più abbattuto. Purtroppo le indagini su Pasquale Mennella (Salvatore Manzoeto) daranno risultati molto poco incoraggianti, e adesso Raf, abbandonate le speranze, dovrà tornare a fare i conti con la dura realtà. L'uomo penserà che sia il caso di accettare la strategia difensiva di Niko (Luca Turco) e Ugo (Raffaele Imparato) e confiderà le sue intenzioni a Diego (Francesco Vitiello).

Nel frattempo Aldo Leone (Luca Capuano), sulla via della guarigione, non potrà fare altro che prendere atto della fine del suo matrimonio e deciderà di comunicarlo a sua moglie Delia (Elena Vanni).

Una scoperta sconvolgente

Aldo, parlerà apertamente alla donna e le rivelerà di volerla lasciare, tuttavia non sarà minimamente consapevole di quanto gravi possano essere per lui le conseguenze di tale gesto.

In seguito l'uomo farà una scoperta a dir poco scioccante che cambierà totalmente le sorti della vicenda e che lo porterà a prendere una decisione totalmente inaspettata. Beatrice (Marina Crialesi), dopo che è venuta fuori tutta la verità, si vedrà costretta ad allontanarsi da Aldo. Nel frattempo Raffaele sarà sempre più in ansia per il destino di suo figlio Diego, inoltre l'uomo dovrà anche affrontare una sorpresa decisamente sgradevole.

Diego torna a casa

Niko avrà finalmente una buona notizia da dare a Raffaele. Diego, dopo aver trascorso terribili giorni in carcere, potrà finalmente tornare a casa. Uscito di prigione, il giovane Giordano tornerà a Palazzo Palladini dove sarà attorniato dall'affetto dei suoi cari. Purtroppo però Diego avrà davvero poco tempo per festeggiare. Il ragazzo si renderà conto che il web lo ha preso di mira e dovrà affrontare l'odio e i giudizi spietati degli haters.

Non sono chiare le dinamiche che porteranno Diego fuori dal carcere, ma se fosse fuori per avere accettato un patteggiamento, avrebbe senso che la gente lo reputasse comunque colpevole, come previsto da lui stesso.