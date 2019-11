Le trame di Una vita in onda nelle prossime puntate italiane su Canale 5, si soffermano su Susana Seler e Rosina Rubio, le quali riusciranno a svenare una truffa. Ebbene sì, la madre di Leonor e la sarta capiranno che Venancio e Alexis Escolano sono due malfattori dopo aver visto quest'ultimo esibirsi in un locale.

Una Vita: Alexis muore, Susana e Rosina ricattate

Rosina e Susana (Amparo Fernandez) diventeranno protagoniste di un'appassionatamente story-line dopo che Leonor aveva suscitato uno scandalo con l'opera teatrale saffica.

Le anticipazioni di Una Vita indicano che la Rubio e la Seler resteranno destabilizzate dalla morte sospetta di un modello, un certo Alexis durante un corso di disegno organizzato da Venancio. Le due amiche, infatti, fuggiranno a precipizio senza neppure chiamare i medici per soccorrere il malcapitato. A tal proposito, la madre di Leonor sarà vinta dai sensi di colpa per non aver fatto in tempo a somministrargli una compressa salvavita per la sua grave crisi d'asma.

Col passare dei giorni, la sarta e Rosina cercheranno di evitare con ogni mezzo di incontrare Venancio. Alla fine quest'ultimo riuscirà a mettersi in contatto con le due amiche. Durante l'incontro, l'uomo le comunicherà che i parenti del modello, gli Escolano, intendono vendicarsi per la morte di Alexis, tanto da richiedere 10 mila pesetas.

Ramon scopre il furto della Rubio

Gli spoiler di Una Vita riguardanti i prossimi appuntamenti italiani rivelano che gli Escolano appariranno disposti a tutto pur di entrare in possesso della somma di denaro.

Per questo motivo, la Rubio sarà costretta addirittura a macchiarsi di un brutto gesto. In particolare, la madre di Leonor si impossesserà di 5000 pesetas riposte nella cassaforte che spartisce con Ramon. Dopodiché consegnerà all'istante i soldi a Venancio per consegnarli ai suoi ricattatori. Dall'altro canto, il Palacios deciderà di mettere Rosina (Sandra Marchena) con le spalle al muro dopo aver notato il furto.

Quest'ultima gli confesserà di aver aiutato sua figlia a pubblicare una novella. Peccato che il padre di Antonito non creda alla sua versione, tanto da informare Liberto del guaio combinato da sua moglie.

Venancio e l'Escolano sono due truffatori

Nel frattempo, la Rubio comincerà a nutrire dei dubbi su Venancio, quando scoprirà che Alexis è protagonista di una locandina di uno spettacolo in programma il giorno successivo in un locale malfamato.

Le due donne, a questo punto, sospetteranno di essere state truffate con la complicità dell'Escolano per sottrarle 10 mila pesetas. Per questo motivo, la madre di Leonor (Alba Brunet) e la Seler si recheranno allo spettacolo, andando su tutte le furie quando si troveranno di fronte il modello vivo e vegeto. Nel frattempo Liberto, accorso sul luogo, chiamerà le forze dell'ordine capeggiate dal commissario Mendaz, che procederanno all'arresto dei due truffatori. A tal proposito, il poliziotto dirà che Venancio si chiamava in realtà Mariano, il quale era stato protagoniste di altre truffe quando si era finto un insegnate, un avvocato o addirittura un medico.