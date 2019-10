Le attuali puntate italiane de Il Segreto continuano a concedere ampio spazio al filone narrativo inerente Isaac, Elsa e Antolina, il quale si avvia a piccoli passi verso la conclusione. Nelle prossime settimane, infatti, la Ramos porterà a termine nuovi intrighi per completare la sua vendetta contro Elsa ma alla fine sarà proprio lei ad avere la peggio. Prima confesserà le sue colpe, pensando che la sua storica rivale sia prossima alla morte, e successivamente fuggirà per evitare l'arresto.

Ma ancora una volta, la perfida donna non si rassegnerà all'evidenza, dando appuntamento ad Isaac in un luogo isolato. E proprio qui, accadrà un evento drammatico che sancirà la sua uscita di scena.

Il Segreto anticipazioni: Antolina tenta di uccidere Isaac

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto, Antolina crederà che Elsa sia in punto di morte e le confesserà i suoi crimini. Questa volta però la sua rivale sarà più furba di lei: non fidandosi del pentimento della ex ancella, farà in modo che Isaac e Cifuentes siano nascosti dietro ad un muro e ascoltino l'intera ammissione di colpa.

Quando però il sergente interverrà per arrestare la terribile donna, lei ancora una volta riuscirà a fuggire, vivendo per alcuni giorni in condizioni proibitive. Arrivando a rubare all'emporio per procurarsi da mangiare e nascondendosi dentro una vecchia capanna, Antolina avrà in mente un unico obiettivo ovvero uccidere Elsa una volta per tutte. Per raggiungere il suo scopo, riuscirà a procurarsi una pistola, dopodiché contatterà Isaac per dargli appuntamento in un luogo isolato nel bosco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Trame Il Segreto: il funerale di Antolina

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Isaac non si fiderà delle intenzioni di Antolina e chiederà ad Elsa di restare alla locanda, dove potrà essere protetta da Matias, Marcela e Consuelo. Il Guerrero invece deciderà di presentarsi nel luogo dell'appuntamento con la moglie dove si verificherà l'ennesimo scontro tra loro. Ad avere la peggio sarà proprio la Ramos che cadrà in un burrone, anche se Isaac le prenderà la mano per tentare di salvarla da morte certa.

Sarà qui che accadrà l'impensabile: l'ex ancella, infatti, tenterà di uccidere il marito, trascinandolo con sé giù dal dirupo. Per evitare il peggio, lui lascerà la presa e sarà Antolina a precipitare. Sarà morta davvero? Come accaduto per altri illustri personaggi della telenovela spagnola, anche in questo caso resterà un velato margine di dubbio sulle sorti della perfida Ramos. Nei giorni successivi, comunque, sarà lo stesso Isaac ad organizzarne il funerale e in futuro non ci saranno sorprese negative, con sorprendenti riapparizioni dall'oltretomba.