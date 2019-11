Si prevedono tempi duri per Donna Francisca nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda in Spagna questa settimana. La matrona - che già in passato ha dovuto superare dei momenti particolarmente difficili - continuerà a vivere di nascosto nella casa della cugina Isabel. Quest'ultima è uno dei nuovi personaggi che faranno la loro entrata in scena dopo il salto temporale.

Si tratta di una nobile, parente di Salvador Castro, alla quale in passato la Montenegro aveva teso una mano quando era rimasta vedova.

La marchesa darà l'impressione di voler aiutare Francisca a recuperare i suoi beni (in primis la villa) ma con il passare del tempo dimostrerà di avere delle intenzioni tutt'altro che benevole nei confronti della parente. La dark-lady, a sua volta, comincerà a mostrare segni di cedimento.

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate che verranno trasmesse in Spagna dal 4 all'8 novembre si concentreranno anche su Matias e Marcela che saranno ancora in crisi a causa dei ripetuti tradimenti di lui con Alicia.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Francisca vicina alla pazzia

Dagli spoiler iberici de Il Segreto si apprende che Donna Francisca comincerà a non gradire più la costante permanenza nella residenza di Isabel. La matrona avrà bisogno di un po' d'aria, ma ogni suo tentativo di uscire verrà bloccato sul nascere. Questa decisione verrà giustificata con la necessità di non svelare la sua presenza a Puente Viejo, uno stratagemma utile per agevolare il recupero dei beni perduti durante il terribile incendio.

Per tirare su di morale la Montenegro, la marchesa le farà notare come ormai l'acquisto della villa sia vicino, considerando che la famiglia di Don Ignacio è prossima alla partenza per Bilbao.

Eppure la sua "prigionia" e la tristezza per la mancanza di Raimundo inizieranno a causare dei forti sbalzi d'umore nella Montenegro, tanto da far temere che ormai sia sull'orlo della pazzia. La notizia non dispiacerà affatto a Isabel.

Trame Il Segreto: Matias continua a tradire Marcela

In attesa di scoprire se Donna Francisca perderà ancora una volta il contatto con la realtà, le anticipazioni spagnole de Il Segreto concedono ampio spazio anche ai problemi di Matias e Marcela. Il giovane continuerà a tradire la moglie con Alicia, la quale non sembrerà affatto preoccupata delle ripercussioni che potrebbe avere questa relazione extraconiugale.

Le voci sulla storia clandestina si diffonderanno velocemente tra gli abitanti di Puente Viejo, e addirittura proprio Marcela si ritroverà ad un passo dal cogliere i due amanti in flagrante. L'amore sembrerà solo un lontano ricordo, almeno fino a quando alla mente dei due locandieri riaffioreranno i consigli di Raimundo. Prima della partenza, infatti, il nonno li aveva invitati a lottare per salvare la loro famiglia.