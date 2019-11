Martedì 5 novembre in prima serata su Rete 4, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap Una vita e dove vedremo molti colpi di scena riguardanti alcuni dei protagonisti della telenovela ambientata a calle Acacias. Lucia verrà ritrovata da Samuel semi svestita accanto a padre Telmo e subito il sacerdote verrà accusato di essersi approfittato della ragazza. i due però, non ricorderanno nulla di quanto avvenuto tra loro, ma questo non impedirà al priore Espineira di prendere provvedimenti contro padre Telmo che dovrà quindi difendersi dall'accusa di aver abusato della Alvarado. Ad Acacias intanto, Casilda scoprirà di essere stata ingannata da Maria e Higinio, ma non sarà tutto, perché verrà a sapere di non essere una Hidalgo.

Anticipazioni serale del 5 novembre: padre Telmo accusato di aver abusato di Lucia

Samuel e il priore Espineira riusciranno finalmente a rintracciare Padre Telmo e Lucia giungendo all'eremo, dove troveranno i due senza vestiti uno accanto all'altra. Il giovane sacerdote verrà accusato di essersi approfittato della Alvarado, anche se entrambi non ricorderanno nulla di quanto successo. Samuel porterà subito Lucia a casa, invitandola a non raccontare nulla né a Felipe né a Celia.

Il priore intanto, cercherà di capire da Telmo cosa sia successo, ma il giovane parroco non saprà dare nessuna spiegazione. Espineira a questo punto, lo informerà che si vedrà costretto a denunciare il fatto al tribunale ecclesiastico. Padre Telmo quindi, dovrà difendersi dall'accusa di aver abusato della Alvarado e solo nel prosieguo delle puntate, si scoprirà come si evolverà questa intricata vicenda.

Una vita, spoiler: Casilda scopre di non essere una Hidalgo, Maria e Higinio fuggono da Acacias

Le anticipazioni relative ai nuovi episodi di Una vita in onda in prima serata su Rete 4 il prossimo 5 novembre, svelano che Casilda sarà disposta a partire con la madre e lasciare per sempre il quartiere. La ragazza però, deciderà anche di rinunciare all'eredità degli Hidalgo e lo comunicherà a Maria, la quale informerà a sua volta Higinio.

Il Baeza andrà su tutte le furie e, in preda alla collera per veder sfumato il suo piano di impossessarsi del denaro di Casilda, rivelerà alla ex domestica non solo di averla ingannata, ma anche di non essere la figlia Maximiliano. Subito dopo Casilda rivelerà tutto a donna Rosina, la quale la farà tornare a lavorare per lei, mentre Maria e Higinio faranno perdere le loro tracce, non prima di aver saccheggiato l'appartamento di calle Acacias.

Leonor nel frattempo, a causa dell'aggravarsi delle condizioni di Servante, deciderà di mettere in scena l'opera teatrale nel bel mezzo del quartiere. La rappresentazione desterà scandalo, anche a seguito del bacio finale tra Flora e Carmen.

Questo e molto altro nella nuove puntate di Una vita in onda a partire dalle 21:20 circa su Rete 4 martedì 5 novembre.