Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera statunitense "Beautiful", meglio nota fra i telespettatori in patria con il nome di "The bold and Beautiful" ed interpretata fra gli altri da Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e Hunter Tylo (Taulor Hayes). Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 3 al 9 novembre, tutti i giorni, escluso la domenica, a partire dalle ore 13.40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla crisi esistenziale di Taylor, sul suo interesse amoroso per il padre di Zoe e sui tentativi di Steffy di far capire ai suoi parenti che sua madre non è pericolosa.

Taylor conosce Reese

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che Steffy organizzerà un rinfresco per ringraziare tutti i suoi collaboratori della Forrester Creations, per l'impegno e la perseveranza che mettono nell'aiutarla a portare avanti le sue linee di moda.

Alla festa parteciperà anche Taylor Hayes che approfitterà dell'occasione per fare la conoscenza del padre di Zoe, Reese Buckingham. Nel frattempo, Brooke parlerà con Ridge, cercando senza successo di mettere in guardia il marito dall'imprevedibilità e dalla pericolosità di Taylor. Quest'ultima, poco più tardi, confiderà alla figlia e all'ex marito di attraversare un periodo molto difficile della sua vita, in cui si sente una donna fallita e senza prospettive.

Poco dopo però, la donna stupirà tutti, recandosi da Liam e chiedendogli insistentemente di impedire ad Hope e Brooke Logan di denunciarla per il tentato omicidio di Bill Spencer.

La paura di Zoe

Zoe inizierà a temere per il suo lavoro, quando verrà a sapere che suo padre è interessato a Taylor. Mentre tutti attaccheranno la Hayes per la sua pericolosità e la sua discutibile sanità mentale, Steffy si recherà da Liam e gli chiederà di comprendere il momento difficile della madre e di aiutarla a superarlo.

Nel frattempo, Hope impedirà a Brooke di rivelare a Donna e Katie che è stata Taylor a sparare a Bill. Più tardi la madre di Steffy incontrerà per caso il dottor Reese, che approfitterà dell'occasione per baciarla appassionatamente. Il bacio sorprenderà moltissimo Taylor che, pur sentendosi attratta dall'uomo, non si sentirà ancora pronta ad iniziare una nuova relazione amorosa con un uomo. Alla Forrester, Zoe non riuscirà a smettere di preoccuparsi per come si sta comportando suo padre nei confronti di Taylor, temendo che il suo comportamento possa riflettersi negativamente sulla sua vita, soprattutto adesso che Xander ha deciso di darle una nuova opportunità per dimostrare le sue capacità professionali.