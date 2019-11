La seconda puntata di Oltre la soglia andrà in onda mercoledì 13 novembre su Canale 5. La fiction con Gabriella Pession vedrà ancora una volta Tosca Navarro alle prese con dei casi psichiatrici e con le difficoltà relative alla sua vita privata.

Nei prossimi episodi, la protagonista dovrà risolvere innanzitutto il caso di Silvia, una ragazza vittima di improvvise e inspiegabili crisi di rabbia, e poi sarà chiamata ad occuparsi di Roberto, un giovane che trova nella musica il suo unico conforto. Inoltre Di Muro sarà sempre più preso dalla Navarro e il suo sentimento sarà ricambiato, ma non senza difficoltà.

Spoiler seconda puntata Oltre la soglia: Silvia ha preoccupanti crisi di rabbia

Le anticipazioni della seconda puntata di Oltre la soglia riportano che Tosca sarà impegnata ad aiutare Silvia. La ragazza soffrirà di crisi improvvise di rabbia durante le ore di lezione. In un primo momento il disturbo sembrerà inspiegabile, ma la Navarro farà il possibile per comprendere le ragioni che sono alla base dello strano comportamento della giovane.

In questo percorso, la psichiatra sarà coadiuvata dai colleghi ma Caterina, l'amica della giovane paziente, le metterà i bastoni tra le ruote raccontandole delle bugie.

La trama del secondo episodio di mercoledì 13 novembre, invece, si concentrerà su Roberto. Questi avrà una profonda dipendenza dalla musica che rappresenterà per lui l'unico motivo di serenità. Tosca cercherà di indagare sul suo passato per capire quali sono le mancanze che hanno provocato questo disagio.

Oltre la soglia, spoiler seconda puntata: Di Muro, molto vicino a Tosca, indaga su di lei

Durante l'appuntamento della prossima settimana, Piergiorgio Di Muro, il magistrato che spesso collabora con la psichiatra nelle cause inerenti i ragazzi, sarà sempre più vicino a Tosca. La donna, però, si rivelerà un po' fredda nei suoi confronti. La Navarro ricambierà l'interesse dell'uomo, ma sarà spaventata da un'eventuale relazione a causa del suo passato.

Infatti, i ricordi per Tosca rappresentano un problema di cui non riesce a parlare, ma il suo comportamento sfuggente non scoraggerà Di Muro. Il magistrato deciderà così di indagare per fare luce sul misterioso passato della psichiatra.

Cosa nasconderà la Navarro? Nel corso delle prossime puntate di Oltre la soglia lentamente riaffioreranno a galla dei particolari riguardanti i suoi trascorsi che permetteranno di conoscere i segreti della neuropsichiatra infantile.

La nuova fiction televisiva di Canale 5 ha portato per la prima volta sul piccolo schermo un tema molto forte come quello del disagio psichico infantile. La puntata d'esordio del 6 novembre ha ottenuto una buona risposta dal pubblico, con una media di circa 2.350.000 spettatori, pari all'11.3% di share. La Serie TV quasi certamente lascerà spazio a molte sorprese soprattutto legate al carattere misterioso di Tosca che nasconde dentro di sé un passato alquanto difficile.