Pezzi Unici, la fiction che vede come protagonista Sergio Castellitto, ritornerà in onda su Rai1 con la terza puntata domenica 1 dicembre 2019, come sempre in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa. Le anticipazioni di questo nuovo episodio svelano che Vanni Bandinelli ascoltando una litigata tra Elia e Lapo scoprirà per caso che i ragazzi hanno un segreto. Infine il ritorno della madre di Lapo metterà a dura prova il ragazzo.

Pezzi Unici, puntata dell'1 dicembre: Lapo rivede sua madre

Gli spoiler del terzo appuntamento con la Serie TV Pezzi Unici in onda domenica 1 dicembre rivelano che l'attenzione maggiore sarà concentrata su Lapo, il figlio di un falegname. Gli spettatori avranno modo di scoprire che il ragazzo ha alle spalle un passato molto difficile. Infatti, dopo la morte di suo padre, il patrigno l'ho picchiava e in più si era messo a vendeva sostanze stupefacenti mentre sua madre Linda era una tossicomane.

Malgrado ciò, Vanni resterà particolarmente stupido da Lapo, in quanto ha una grande dote come artigianato. Nel frattempo sua madre ritornerà improvvisamente nella quotidianità del ragazzo dopo la sua permanenza in un centro di disintossicazione. La sua ricomparsa susciterà il l'inquietudine di tutto il gruppo di amici, in quanto avranno paura che Linda possa venire a conoscenza del loro segreto. D'altro canto, anche per Bandinelli arriveranno altri guai.

Infatti, la sua consorte Chiara sarà determinata a ottenere il divorzio in seguito ai dilemmi scaturiti dalla morte di loro figlio Lorenzo. Intanto Lapo metterà in una situazione di disagio il padrone del laboratorio artigianale, ragion per cui si opporrà a una provocazione di un giovane, sopraggiunto con sua nonna per acquistare della merce. Proprio in questa situazione il ragazzo reagirà con violenza, tant'è che l'anziana donna avrà intenzione di fare una denuncia verso i suoi confronti.

Vanni scopre il segreto dei ragazzi

La trama di Pezzi Unici, riguardanti la terza puntata in onda l'1 dicembre, svelano che la vicenda avuta con gli acquirenti porterà la polizia municipale a fare delle investigazioni sull'attività commerciale del fiorentino. Infatti, le forze dell'ordine metteranno i sigilli sul posto dopo aver accertato l'irregolarità del negozio. A questo punto, Vanni sarà obbligato a fare alcuni lavoretti di ristrutturazione per poi ritornare nella sua collocazione.

Sfortunatamente Bandinelli non avrà tutto quel denaro a sua disposizione e per mettere il suo locale in regola. Per questa ragione, l'uomo deciderà di avere uno scambio di favori con un prete, che permetterà a lui e ai suoi allievi di restaurare un monastero. Nel sesto episodio intitolato "Le verità nascoste", ci sarà spazio anche per i sentimenti, infatti Carlo mostrerà di essere sempre più preso sentimentalmente da Jess mentre Beatrice si dichiarerà a Elia, ma verrà rifiutata.

Al contrario, il rapporto Valentina è Lapo procederà nei migliori dei modi mentre Vanni cercherà di evitare in tutti i modi di separarsi con Chiara. Per finire, Bandinelli assisterà a una brutta discussione tra Elia e Lapo: qui scoprirà che sono implicati nella enigmatica morte di suo figlio Lorenzo.