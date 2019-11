È un periodo d'oro quello che sta attraversando il Trono Over di Uomini e donne, come ammesso dalla stessa Maria De Filippi in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano. Gli ascolti dedicati a dame e cavalieri sono costantemente da capogiro, con una media del 25% di share pari a circa tre milioni di telespettatori, dati che farebbero invidia ad un programma in prima serata. Parte del merito di questo successo è di Gemma Galgani che, con la sua complicata ricerca dell'anima gemella, continua a conquistare l'interesse dei telespettatori, più che mai divisi tra suoi sostenitori e immancabili haters.

Nel corso della registrazione dedicata al Trono Over, effettuata il 23 novembre, è stato concesso ancora ampio spazio alla dama torinese e al suo rapporto con Juan Luis Ciano. La coppia ha confermato che tra loro tutto procede per il meglio, tanto che lui ha deciso di eliminare altre belle signore, tra le quali Paula.

Uomini e donne anticipazioni: una sorpresa per Juan Luis

Le anticipazioni di Uomini e donne relative all'ultima registrazione del Trono Over segnalano che Juan Luis Ciano e Gemma Galgani si sono incontrati ancora in esterna.

Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, il loro rapporto procede per il meglio con dei baci a stampo ed un simpatico regalo della dama. In puntata, infatti, lei ha donato al cavaliere di origine venezuelana un cartellone a forma di cuore. In esso erano appiccicati dei post-it con scritti i tutoli di ottanta canzoni romantiche a lui dedicate. In occasione di ogni incontro in studio, lui dovrà staccarne uno e poi dovrà ballare con Gemma sulle note nel brano da lui indicato.

Registrazione Uomini e donne: Juan Luis elimina tutte le dame

Al termine dell'ultima puntata di Uomini e donne andata in onda su Canale 5, Juan Luis aveva deciso di conoscere meglio una delle dame giunte per lui nel parterre. Ciò aveva scatenato l'inevitabile delusione da parte della Galgani e su social network era esplosa la polemica con il sospetto che il cavaliere fosse solo interessato alla visibilità televisiva.

Nella registrazione del Trono Over di sabato scorso, però, Ciano ha fatto un passo indietro, evitando di procedere con questa conoscenza. Ha quindi deciso di eliminare cinque signore arrivate appositamente per lui nel parterre. È poi arrivato il momento di porre fine anche alla frequentazione appena iniziata con Paula. L'uomo, infatti, si è scusato per la decisione presa in precedenza, dichiarando di avere commesso un simile errore dato che non aveva ben compreso il regolamento del programma.

Almeno per ora, dunque, il suo percorso televisivo proseguirà con la sola Gemma Galgani.