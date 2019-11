La programmazione del sabato pomeriggio di Canale 5 è destinata ad un'importante variazione a causa del ritorno di Amici di Maria De Filippi. Lo storico talent show tornerà ad essere protagonista del palinsesto della rete ammiraglia a partire da domani 16 novembre, prendendo il posto delle due telenovelas che per diverse settimane erano andate in onda con regolarità per sette giorni su sette. Saranno quindi Una vita e Il Segreto a fare i conti con la novità del sabato e vedere cancellata la puntata del sabato.

Diverso sarà il caso di Beautiful che, invece, manterrà il suo piccolo spazio anche nel giorno pre-festivo. Le variazioni, almeno per ora, non saranno allargate alla domenica pomeriggio quando le tre storie d'amore continueranno ad essere trasmesse regolarmente, facendo da traino a Domenica Live di Barbara d'Urso.

Una Vita e Il Segreto sostituiti da Amici

La notizia era nell'aria, considerando che da anni la prima fase di Amici va in onda nel sabato pomeriggio di Canale 5.

Il ritorno dello storico programma targato Maria De Filippi, a partire dal 16 novembre, sancirà l'inevitabile cancellazione di Una Vita e Il Segreto che non andranno più in onda nel giorno pre-festivo. La novità dovrebbe essere confermata per i prossimi mesi, almeno fino a quando il talent show si sposterà in prima serata per le sfide decisive che porteranno alla proclamazione del vincitore. Gli amanti delle due serie iberiche potranno comunque restare incollati al televisore negli altri giorni della settimana: Una Vita continuerà ad essere trasmessa da lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10 alle ore 14:45 oltre che la domenica pomeriggio dalle ore 14:15 alle ore 16:30.

Il Segreto, invece, sarà confermatissimo nel palinsesto feriale dalle ore 16:10 circa alle ore 17:10 e la domenica pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 17:20 circa.

Nessuna variazione di Beautiful

Le novità di sabato 16 novembre non riguarderanno Beautiful, che troverà spazio prima dell'esordio di Amici. La soap americana, caratterizzata in questo periodo da trame abbastanza ripetitive e noiose, risulterà dunque confermata per sette giorni su sette nel suo solito orario ovvero dalle ore 13:40 circa alle ore 14:10 circa.

La speranza dei telespettatori è, tuttavia, di ritrovare un appuntamento quotidiano privo di un ampio riassunto iniziale su quanto accaduto il giorno precedente. Un ultimo sguardo, merita la programmazione serale di Una Vita e Il Segreto: le due telenovelas non verranno riproposte in prima serata su Rete 4, proprio come già accaduto la scorsa settimana. L'invito, però, è di tenere monitorati i palinsesti delle reti Mediaset, dato che le novità dell'ultimo momento hanno spesso caratterizzato la messa in onda delle due serie in passato.