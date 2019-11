Diego Giordano ha potuto finalmente lasciare il carcere dove era stato rinchiuso a causa dei sospetti riguardanti il tentato omicidio di Aldo Leone. Eppure, quanto accaduto nella puntata di Un posto al sole di ieri 14 novembre, ha lasciato i telespettatori con l'amaro in bocca. Il figlio di Raffaele, infatti, ha fatto ritorno a casa grazie alla strategia difensiva di Niko e Ugo che, per non correre rischi, hanno chiesto al giudice il patteggiamento.

La verità sul caso è, dunque, ancora lontana, quanto meno per la giustizia: se i telespettatori hanno già scoperto che è stato Jacopo Leone ad investire il padre, Aldo e Delia hanno deciso di mantenere il segreto per evitare di peggiorare la situazione psicologia del figlio. Il fatto porterà a delle inevitabili conseguenze nella vita di Diego che, nell'appuntamento odierno, sarà costretto a fare i conti con le dure critiche nei social network. Spazio anche a qualche buona notizia: la crisi tra Serena e Filippo, infatti, sembrerà ormai prossima al superamento.

Un posto al sole anticipazioni: Diego attaccato dagli hater

Le trame di Upas relative alla puntata di oggi 15 novembre saranno ampiamente dedicate al ritorno a casa di Diego. Grazie al patteggiamento, infatti, verrà accolto dal grande affetto della sua famiglia (compreso Patrizio, rientrato dal lavoro per Ferri) e degli abitanti di Palazzo Palladini. Ma alla gioia per questa buona notizia, dovranno essere aggiunti nuovi problemi in arrivo.

Il figlio di Raffaele, infatti, continuerà ad essere ritenuto colpevole dall'opinione pubblica, soprattutto a causa della sua ammissione di colpa. E anche se lui sarà sicuro della propria innocenza, Diego si troverà ora costretto a fare i conti con i giudizi spietati dei social network. Saranno in molti, infatti, a credere che la sua uscita dal carcere sia ingiusta, considerando il grave crimine del quale si è macchiato.

Oggi a Upas: Serena e Filippo sempre più vicine

Nella puntata di Un posto al sole di ieri 14 novembre, Serena e Filippo si sono scambiati un bacio dopo una lunga crisi. E il loro rapporto sembrerà persino migliorare questa sera quando i coniugi Sartori sembreranno intraprendere la giusta strada della riconciliazione. Su di loro, però, continuerà a pendere il segreto relativo il tradimento di Filippo con Viviana durante il viaggio di lavoro a Formentera.

Il figlio di Roberto troverà il coraggio di confessare alla moglie la sua scappatella, superando così una volta per tutte il suo senso di colpa? Nell'appuntamento serale si tornerà a parlare di Carla Parisi, che sarà costretta a fare i conti con un brutto incontro al Caffè Vulcano. Tale faccia a faccia la metterà in una situazione decisamente non facile.