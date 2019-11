Oggi martedì 19 novembre andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al Trono Over. Come di consueto, a partire dalle 14:45 su Canale 5, assisteremo al prosieguo della discussione tra Ida e Riccardo iniziata la scorsa puntata. I due sembreranno non riuscire a trovare un punto di incontro, tanto che il Guarnieri alla fine, stanco delle continue lamentele della dama bresciana, deciderà di lasciare lo studio.

Tempi duri anche per Gemma, sempre più gelosa di Juan Luis, soprattutto dopo che il suo corteggiatore farà entrare in studio due signore giunte in trasmissione per conoscerlo.

Riccardo, stanco delle lamentele di Ida, lascia lo studio di U&D

Secondo le anticipazioni sulla nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne e pubblicate su Witty tv, nella puntata odierna i fan conosceranno gli sviluppi della discussione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

I due, nonostante abbiano deciso di riprovarci, sembreranno però non riuscire a superare le incomprensioni del passato. In particolare, la dama bresciana continuerà a lamentare la mancanza di trasporto del tarantino, mentre quest'ultimo si dirà stanco di dover sempre dimostrare qualcosa. Sarà a questo punto, dopo una interminabile discussione, che Riccardo si alzerà e uscirà furioso dallo studio. Stando agli spoiler, vedremo invece Ida in preda ad un pianto disperato dietro le quinte.

Anticipazioni U&D del 19 novembre: Gemma in lacrime per Juan Luis

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla crisi in atto tra Riccardo e Ida, si tornerà a parlare di Juan Luis e Gemma. Tra i due vi saranno le prime incomprensioni, dovute all'ingresso di due signore giunte nello studio di Maria De Filippi per conoscere il cavaliere di origini venezuelane. Dopo la crisi di gelosia della dama torinese a causa del ballo del suo corteggiatore con Tina, Gemma dovrà, suo malgrado, assistere all'ingresso delle due 'rivali' e la cosa come prevedibile, non le farà affatto piacere.

Da quanto riportano le anticipazioni, l'uomo farà rimanere una delle due corteggiatrici, scatenando un commento di Tina. Sarà a questo punto che vi sarà l'incomprensione tra Juan Luis e Gemma, dato che il cavaliere, credendo che il commento arrivi dalla Galgani, la riprenderà in malo modo. Ferita dalle sue parole, la dama torinese si rifugerà in lacrime dietro le quinte dove, subito dopo, verrà raggiunta da Juan Luis, pronto a consolarla e a chiarire il malinteso.

Colpi di scena dunque anche nel secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al filone senior del programma, ricordando che quanto andrà in onda, fa riferimento alla registrazione dello scorso 9 novembre.