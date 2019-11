Le anticipazioni di Un posto al sole del giorno lunedì 18 novembre sono alquanto entusiasmanti. La longeva soap opera partenopea tornerà a dedicare l'attenzione a Carla Parisi. Il padre di Alex e Mia sarà al centro di una brutta aggressione che scatenerà la rabbia di Vittorio. Deciso a fare qualcosa per Carla, il Del Bue si riavvicinerà alla sua ex Alex e le parlerà della spiacevolissima vicenda. Durante l'appuntamento di lunedì, si parlerà anche della piccola Bianca Boschi e dei suoi problemi scolastici. A tormentare la figlia di Franco e Angela sarà la nuova maestra Gagliardi.

Un posto al sole, puntata 18 novembre: Franco e Angela preoccupati per Bianca

Lunedì 18 novembre, nella puntata di Un posto al sole vedremo un traumatizzato Vittorio apprendere della sconvolgente aggressione a Carla. Il figlio di Guido deciderà di parlare ad Alex di ciò che è successo ma preferirà nascondere l'intero accaduto a Mia. La piccola Parisi però, in maniera del tutto inaspettata, verrà a conoscenza dell'aggressione al genitore.

Nel frattempo, in casa Boschi si respirerà un'aria estremamente tesa. Franco e Angela verranno a conoscenza che il primo impatto della loro primogenita con la nuova maestra è stato tutt'altro che tranquillo.

Per tale ragione, i coniugi Boschi saranno estremamente in apprensione e decideranno di fare qualcosa. Angela e suo marito proveranno a parlare direttamente con la piccola Bianca. Tuttavia, la bambina si comporterà in maniera completamente evasiva e preferirà tacere nascondendo ai genitori ogni dettaglio.

Prossime puntate di UPAS: Patrizio sprona Diego a reagire

Durante la settimana, all'interno della soap opera napoletana si ritornerà a parlare di Diego. Il figlio di Raffaele sarà spronato da suo fratello Patrizio a darsi da fare per rimettere in sesto la sua vita. Mia, dopo aver scoperto cosa è successo a Carla, si recherà a parlare con suo padre il quale sarà estremamente contento dell'incontro. Per Alex e Vittorio, invece, le cose sembreranno mettersi male.

Il ragazzo capirà di voler ritornare nuovamente insieme alla sua ex e arriverà al punto di baciarla. Tuttavia, Alex lo respingerà e successivamente il ragazzo si sentirà costretto a confessarle di averla tradita.

La vicenda di Bianca finirà per accentuare l'ansia dei suoi genitori. Mamma Angela si deciderà a fare qualcosa e si recherà direttamente dall'insegnante Gagliardi. Riuscirà a sistemare la vicenda?

Anche per Alberto le cose prenderanno una brutta piega in quanto avrà una discussione accesa con Roberto per via dei documenti contabili dei Cantieri. In seguito, Alberto tenterà di convincere la bella Clara a concedersi a Cipriani.