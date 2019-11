Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera più longeva della tv italiana. Le trame delle puntate trasmesse dal 25 al 29 novembre su Rai 3 rivelano che Diego Giordano vorrà dimostrare la sua innocenza, tanto da indagare sull'incidente accaduto ad Aldo Leone. Vittorio Del Bue, invece, cercherà di riconquistare Alex Parisi dopo averla tradita con Anita.

Un posto al sole, puntate 25-29 novembre: Diego ha ricordi dell'incidente di Aldo

Nuovi colpi di scena intratterranno gli amanti delle vicende ambientate al Palazzo Palladini.

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 25 a venerdì 29 novembre dalle ore 20:35 su Rai 3, rivelano che Diego riuscirà finalmente a trovare un'occupazione lavorativa grazie all'aiuto di Patrizio, tornato a Posillipo per aiutare il fratello dopo la scarcerazione. Intanto Raffaele (Patrizio Rispo) desidererà vedere il figlio nuovamente felice mentre quest'ultimo lotterà affinché il vero colpevole sia affidato alla giustizia. La svolta arriverà quando alcuni ricordi importanti sull'incidente di Aldo, riaffioreranno nella mente del Giordano.

Il Giordano vuole affidare il vero colpevole alla giustizia

In pratica, Diego (Francesco Vitiello) crederà di trovarsi di fronte il vero colpevole dell'incidente di Aldo durante un incontro casuale al Caffè Vulcano. Per questo motivo, il Giordano si getterà a capofitto per dimostrare la veridicità della sua tesi, in quanto ha paura di non essere creduto sia dai suoi legali che dai famigliari. A tal proposito, farà di tutto purché la sua immagine venga ripulita una volta per tutte.

Inoltre, il fratello di Patrizio avrà un confronto con Niko e il padre, dove racconterà importanti dettagli della notte incriminata. Peccato che entrambi gli uomini facciano fatica a credere alla sua versione. Tutto questo spingerà il giovane a prendere una decisione che potrebbe avere serie conseguenze.

Vittorio fa una sorpresa ad Alex

Stando agli spoiler di Upas in onda a fine mese (25-29 novembre), si evince che Vittorio sarà deciso a riconquistare Alex.

Purtroppo i tentativi del giovane non saranno accolti positivamente dalla Parisi, tanto da chiedere consiglio a Mariella. Per questo motivo, il Del Bue organizzerà un piano romantico per colpire nel segno la sua ex fidanzata durante un'ospitata in radio. Qui proporrà ad un famoso cantante di dedicarle una canzone. Angela e Franco, invece, dimostreranno di essere molto preoccupati per i problemi scolastici della piccola Bianca.

Nonostante tutto, i coniugi Boschi decideranno di seguire i consigli di Giulia. A tal proposito, ci saranno varie discussioni tra madre e figlia Poggi per i problemi sorti con la nipotina. Infine Filippo tenterà di avvicinarsi a Serena, ma un nuovo ostacolo li minaccia di dividersi di nuovo.