Continua la fortunata soap americana Beautiful, che dal marzo del 1987 continua a raccogliere il favore del pubblico con circa tre milioni di telespettatori ogni giorno. Le vicende della prossima puntata che andrà in onda lunedì 25 novembre 2019, mostreranno gli intrighi del dottor Reese e la decisione della giovane Steffy.

Cresce in Steffy la consapevolezza che Hope terrà lei e la piccola Kelly lontane dalla sua vita.

Steffy sente che la sua piccolina non potrà mai crescere insieme alla sorellastra, decide dunque di iniziare la procedura per adottare una bimba che possa fare da sorellina alla piccola Kelly.

Nel frattempo, il dottor Reese vuole sostenere Taylor in questo momento di difficoltà. Infatti, la donna non potrà trascorrere il Natale con la figlia e la nipote perché dopo lo scontro con Brooke la dottoressa è stata esclusa dalla riunione natalizia in casa Forrester.

Taylor trascorrerà il Natale lontano dalla figlia

Dallo scontro con Brooke, la dottoressa Hayes ne è uscita sconfitta. Non potrà infatti prender parte alla consueta riunione di famiglia a casa di Eric Forrester. Taylor è furibonda e accusa Brooke di averle messo contro la figlia obbligandola ad una scelta tra sua madre e sua figlia.

La Logan è stata categorica: Taylor non potrà partecipare alla festa di Natale.

Steffy si è trovata dunque di fronte ad una scelta davvero difficile: se da un lato desidera che la sua piccola Kelly possa trascorrere il suo primo Natale con il padre Liam, ora marito di Hope, dall’altro le dispiace restare lontana dall’affetto ritrovato della madre. Dopo il categorico no da parte di Brooke, Taylor deciderà di arrendersi e farsi da parte. Tenterà anche di convincere la sua Steffy a partecipare per il bene di Kelly alla cena natalizia dai Forrester.

Steffy, cosciente di non poter privare Liam della sua piccola proprio in occasione delle festività, deciderà di accettare le leggi dettate da Brooke. Tuttavia, come è ovvio che sia, questa crudele decisione la farà soffrire e, riflettendo, aprirà gli occhi riguardo alle Logan, madre e figlia. Steffy ha sempre avuto la speranza di costruire un rapporto di armonia nella sua famiglia allargata, ma si ritrova ora a dover fare i conti con la realtà che appare ben diversa: Hope non è disposta a condividere la sua vita e quella della nascitura e di Liam con Steffy e Kelly.

La Logan attribuisce questa sua posizione alla presenza di Taylor, ma Steffy sa che dietro c’è ben altro: il suo rapporto con Liam. Così Steffy decide di pensare alla sua famiglia e adottare una sorellina per Kelly.

Taylor tra le braccia del dottor Reese

Nel frattempo dopo essere stata allontana da tutti, Taylor trova nel dottor Reese Buckingham un sostegno in apparenza sincero. L’uomo, però, vanta un passato da truffatore ed è difficile fidarsi di lui.

Zoe si dimostra molto preoccupata. Secondo le anticipazioni americane, i suoi sospetti sembrerebbero essere infatti fondati e il dottore avrebbe in mente un losco piano per raggirare la bella Taylor.

La soap opera Beautiful va in onda tutti i giorni sulla rete Mediaset Canale 5 dalle ore 13.40.