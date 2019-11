Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le puntate americane della soap opera Beautiful, che continua ad essere ricchissima di colpi di scena e di grandi novità, In queste settimane l'attenzione è posta soprattutto sul giovane Thomas, il quale è sparito nel nulla dopo aver avuto un durissimo scontro con Hope che lo ha spinto dalla ringhiera facendolo cadere in una vasca contenente dell'acido.

Da quel momento del figlio di Ridge si sono perse le tracce e sebbene Hope non abbia raccontato la verità su quanto è accaduto, possiamo svelarvi che in realtà non è morto come credeva la Logan.

Beautiful puntate americane anticipazioni: Thomas non è morto

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che tra Thomas e Hope ci sarà una nuova accesa discussione per l'affidamento del piccolo Douglas.

Il figlio di Ridge firmerà i documenti necessari che serviranno ad Hope per avere l'affido condiviso del bambino ma il patto prevede anche che la Logan passi una notte d'amore con il ragazzo.

Questo, però, non avverrà e tra i due ci sarà una colluttazione dove vedremo che Hope per mettersi sulla difensiva farà cadere Thomas dalle scale, gettandolo da una ringhiera. Una caduta a dir poco spaventosa, che farà cadere Thomas all'interno di una vasca ricca di acido.

Insomma sembrerebbe che per Thomas non ci sia nulla da fare ma questa non è la realtà dei fatti.

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che in realtà Thomas non è morto così come credeva Hope e ben presto tornerà di nuovo alla Forrester Creation per mettere in pari i conti che ha lasciato in sospeso con la figlia di Brooke. Possiamo svelarvi, infatti, che il ritorno a casa di Thomas lascerà l'amaro in bocca alla giovane Hope, la quale rimarrà a dir poco sconvolta, credendo che ormai il ragazzo fosse morto.

Thomas ritorna e perdona Hope dopo l'incidente

La Logan, infatti, teme che a questo punto Thomas possa vendicarsi al più presto nei suoi confronti ma il suo modo di fare spiazzerà tutti. Il figlio di Ridge, infatti, sarà a dir poco amorevole nei confronti della Logan e annuncerà al piccolo Douglas che da questo momento in poi ha nuovamente una mamma che si prenderà cura di lui. E il bambino apparirà felicissimo per questa notizia.

Insomma sembrerebbe che la situazione tra Thomas e Hope si risolva nel migliore dei modi e che alla fine il primogenito di Ridge decida di 'perdonare' la donna nonostante abbia messo a repentaglio la sua stessa vita. Tuttavia i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo a Beautiful e quindi tutto potrebbe accadere nei prossimi appuntamenti americani.