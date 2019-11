Da Jean Pierre a Juan Luis il passo è stato breve per Gemma Galgani che, in poche puntate di Uomini e donne, ha evidenziato un forte interesse per il suo nuovo cavaliere di origini venezuelane. Scaricata da Jean Pierre, che ha preferito Antonella, la dama torinese ha avuto subito la possibilità di conoscere l'uomo che l'ha colpita per la sua sensibilità. Lei stessa ne ha parlato nell'ultimo numero di Uomini e donne Magazine, dove ha rivelato di avere apprezzato il fatto che Juan Luis odi l'ipocrisia e le sia apparso come una persona disponibile ed ironica.

Ma davvero il pubblico crede a questo colpo di fulmine? In attesa di scoprire come si evolverà questa conoscenza, sono in molti a credere che la coppia miri soprattutto alle telecamere e all'interesse mediatico.

Gemma Galgani: 'Juan Luis non è il nuovo Giorgio'

Il rapido interesse di Gemma Galgani per Juan Luis Ciano ha sorpreso però il pubblico di Uomini e donne, curioso di scoprire se davvero ci saranno i presupposti per l'inizio di una vera relazione sentimentale.

La ricerca dell'anima gemella, infatti, prosegue da anni per la dama torinese che, dopo la rottura con Giorgio Manetti, non è riuscita a trovare un cavaliere in grado di conquistarla. Per il momento, comunque, i presupposti sono positivi come la stessa Galgani ha raccontato alle pagine di Uomini e donne Magazine. Al tabloid dedicato al dating show, infatti, ha rivelato di essere rimasta sorpresa fin dall'inizio dal sorriso dell'uomo, che ha sentito molto vicino.

La conoscenza poi ha confermato la sua positiva sensazione iniziale, soprattutto grazie alla sensibilità da lui dimostrata. Così, infatti, ha precisato: "È davvero una bella persona, sempre disponibile, ironico. Di lui mi piace il rispetto che ha verso la famiglia, mi piacciono la sua lealtà e la sua trasparenza". La Galgani ha aggiunto di gradire il fatto che a lui non piaccia l'ipocrisia, ma ha voluto sottolineare: "Comunque lui non è il nuovo Giorgio, è Juan".

Dubbi del pubblico su Gemma e Juan Luis

I presupposti iniziali sembrano ottimi per Gemma Galgani e il suo nuovo spasimante Juan Luis Ciano, conosciuto a Uomini e donne. Se lei appare convinta, come rivelato al tabloid del programma, ben diversa è la sensazione di una parte del pubblico. Nei social network, infatti, non mancano le critiche contro questa nuova coppia, apparsa subito fin troppo interessata.

I commenti, a tal proposito, sono numerosi soprattutto da parte di chi pensa che la Galgani sia solo alla ricerca di qualcuno che le permetta di mantenere il suo ruolo centrale nel dating show di Maria De Filippi. Lo stesso Giorgio Manetti aveva espresso tale sospetto, dicendosi certo che le umiliazioni subite da lei in puntata abbiano il secondo fine di mantenere la visibilità televisiva.