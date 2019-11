Non c'è davvero da annoiarsi nelle attuali puntata di Un posto al sole, caratterizzate da diversi filoni narrativi da non perdere di vista. Insieme alle vicende di Diego Giordano, tornato in libertà grazie al patteggiamento, nella puntata di venerdì scorso si è rivisto Vittorio, intervenuto durante l'aggressione a Carla. Nei prossimi giorni, il figlio di Guido continuerà ad ottenere ampio spazio, visto che prenderà particolarmente a cuore le sorti del padre di Alex e Mia.

Il fatto lo porterà a confrontarsi con la sua ex fidanzata, che avrà l'occasione di spiegare le ragioni della rottura ovvero la scoperta del tradimento con Anita. Sarà questo solo il punto di partenza di nuovi sviluppi tra i due ex fidanzati, dato che Vittorio non avrà nessuna intenzione di perdere Alex. E per riuscire a riconquistarla, arriverà a chiamare in causa anche un cantante famoso.

Un posto al sole spoiler: Alex rifiuta ancora Vittorio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Vittorio giocherà finalmente a carte scoperte con Alex ammettendo il tradimento con Anita. Lei lo perdonerà proprio come sperato dal suo ex?

Le anticipazioni della soap partenopea relative al periodo dal 25 al 29 novembre confermano che il ritorno di fiamma non sarà poi così rapido, anche se il giovane Del Bue esprimerà il proprio pentimento. Incoraggiato dai consigli di Mariella, da sempre grande fan della giovane Parisi, Vittorio tenterà di riconquistare la fiducia della sua ex ma l'esito potrebbe non essere dei migliori. La giovane, infatti, rifiuterà il bacio ma ciò non basterà per convincere il figlio di Guido a rassegnarsi.

Sarà così che il dj deciderà di ricorrere ad una nuova strategia, organizzando un romantico avvenimento nel quale confermare ulteriormente i sentimenti per Alex.

Anticipazioni Upas al 29 novembre: Vittorio interpella un noto cantante

Anche nelle prossime puntate di Upas, Vittorio dimostrerà di non volersi rassegnare a perdere Alex, soprattutto dopo avere scoperto le motivazioni per le quali lei aveva deciso di lasciarlo.

Attenzione, in particolare, alla puntata che verrà trasmessa giovedì 28 novembre durante la quale il giovane Del Bue avrà un divertente incontro - scontro con un famoso cantante, ospite speciale alla radio. Sarà proprio grazie all'artista che Vittorio troverà lo spunto giusto per organizzare una romantica sorpresa per riconquistare il cuore di Alex. E chissà che non sia proprio questa la volta buona!

Ricordiamo, infatti, che l'attrice Ludovica Bizzaglia ha già dato l'addio alla soap, motivo per cui la 'sua' Anita non rappresenterà più un ostacolo in futuro per il ritorno di fiamma tra la Parisi e il figlio di Guido.