Non sarà Aldo Leone a mandare in carcere il figlio Jacopo. È quanto appreso dai telespettatori di Un posto al sole guardando la puntata trasmessa ieri 13 novembre, durante la quale Delia ha supplicato il marito di tenere il segreto sul coinvolgimento del ragazzo nel tentato omicidio. Nonostante la convinzione che Jacopo debba costituirsi, Aldo ha finito per assecondare la moglie ed ha persino deciso di chiudere la sua relazione con Beatrice.

Sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. In esso, la Lucenti sarà costretta a prendere atto della fine del suo rapporto con Leone, finendo per scontrarsi duramente con la rivale in amore. Ma, fortunatamente, arriverà una buona notizia per Raffaele, proprio riguardante le sorti del figlio Diego, ormai prossimo al ritorno in libertà.

Un posto al sole anticipazioni: Niko va dallo zio con una piacevole novità

Gli spoiler di Upas relativi alla puntata di oggi 14 novembre si aprono proprio con la consapevolezza di Beatrice di non avere futuro insieme ad Aldo. Nonostante lo scontro in ospedale con Delia, l'avvocatessa si troverà costretta a dire addio all'uomo di cui si è innamorata e che ha deciso di lasciarla per concentrarsi solo sul figlio.

Dopo la scoperta della sua colpevolezza, dunque, Leone deciderà di non tirarsi indietro per aiutare Jacopo a superare l'ostilità che prova per lui. Non sarà, quindi, l'arresto del ragazzo (almeno per il momento) a riportare in libertà Diego. Nella puntata di questa sera, Niko si recherà da Raffaele e gli porterà la buona notizia che aspettava da giorni. Il patteggiamento richiesto al giudice permetterà al giovane Giordano di tornare subito in libertà.

Trame Upas oggi: diminuisce la tensione tra Serena e Filippo

Proseguendo con gli spoiler di Un posto al sole di questa sera, Serena riuscirà a portare a termine l'acquisto dell'appartamento da adibire a bed & breakfast. Sarà visibilmente soddisfatta di questa novità che la porterà ad un nuovo avvicinamento a Filippo. La tensione nata negli ultimi mesi potrebbe, dunque, diminuire. Ma il figlio di Roberto sarà pronto a superare il senso di colpa per il tradimento avvenuto in Spagna?

Le novità del giorno riguarderanno anche i dissapori tra Fabrizio e Marina a causa dell'organizzazione del compleanno di lui. Rosato, infatti, continuerà ad evitare l'incontro tra la compagna e lo zio Sebastiano ma il fatto non piacerà alla Giordano, che non potrà fare a meno di porsi delle domande sulle motivazioni del suo strano comportamento. E a nulla serviranno i consigli di Roberto, che la inviterà ad essere meno pressante con Fabrizio.