Susana Seler e Rosina Rubio saranno al centro delle nuove vicende ambientate ad Acacias 38 nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler di Una vita rivelano che la sarta e la moglie di Liberto vivranno dei momenti drammatici quando decideranno di prendere parte ad un corso di disegno, all'oscuro dei parenti. Qui le donne assisteranno alla morte del modello Alexis, che le causerà molto problemi.

Una Vita: la morte di Alexis

Nuovi avvenimenti accadranno ad Acacias 38 che terranno con il fiato sospeso i fans di Canale 5. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Susana e Rosina si iscriveranno ad un corso di disegno gestito da Don Venancio. Qui la zia di Liberto dimostrerà di avere molto più talento della Rubio. A tal proposito, il maestro iscriverà entrambe ad un corso avanzato per non fare un torto a nessuna.

In questa occasione, le due amiche avranno il compito di disegnare alcuni uomini, privi di vestiti. Se la Seler dimostrerà di essersi pentita, la madre di Leonor inizierà a divertirsi, tanto da pretendere che la prima non faccia parola a nessuno di quello che succede alle lezioni. Durante uno di questi incontri, Rosina e Susana faranno la conoscenza di Alexis, un modello che si denuderà per permetterle di disegnarlo in tutta la sua bellezza.

Ma ecco che il giovane verrà colto da un grave attacco d'asma, in quanto il suo medicinale salvavita cadrà inavvertitamente in un bicchiere d'acqua per colpa della madre di Leonor.

Susana e Rosina rintracciate da Venancio

Stando alle trame di Una Vita, si apprende che la Rubio e la sarta si daranno alla fuga dopo aver visto Alexis morire davanti ai loro occhi. Poi decideranno di non avvisare le forze dell'ordine per paura di generare uno scandalo una volta tornate ad Acacias 38.

Inoltre eviteranno di incontrare Venancio nei giorni successivi alla disgrazia. Peccato che quest'ultimo riesca ad avere un confronto con le sue allieve preferite. In questo frangente, l'uomo obbligherà Rosina e Susana a presentarsi all'accademia, rivelandole di aver riportato una frattura al braccio per colpa di una lite sbocciata con i parenti del modello. Purtroppo la Saler e la moglie di Liberto non appariranno tranquille, nemmeno quando il docente le prometterà di non coinvolgerle nella misteriosa vicenda. Le due donne, infatti, temeranno di essere rintracciate dagli Escalona, intenzionati a sapere cos'è realmente accaduto ad Alexis.

La Seler e la Rubio ricattate dagli Escalona

Nel frattempo Leonor e Liberto cominceranno a nutrire dei sospetti nei confronti delle due donne, tanto da indagare a proposito. Dall'altro canto, la sarta troverà una lettera scritta dagli Escalona dopo aver avuto l'impressione di essere seguita da qualcuno. In particolare, i parenti di Alexis pretenderanno 10 mila pesetas dalla Seler e della Rubio per non essere accusate della morte del modello.

Infine i parenti di quest'ultimo si faranno sempre più minacciosi, mettendo un'immagine di un uomo senza veli appesa all'interno della sua attività commerciale.