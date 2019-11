Nella puntata de L'Isola di Pietro in onda su Canale 5 venerdì 8 novembre 2019, si prevedono svariati colpi di scena per i personaggi della Serie TV ambientata in Sardegna. Scendendo nei dettagli forniti dalle anticipazioni, infatti, i telespettatori della fiction vedranno che Caterina Rovandi sarà intenzionata ad scappare con Leonardo Manca, il suo istruttore di windsurf con il quale sta avendo una relazione amorosa. Lara, invece, sarà trovata in un resort in condizioni critiche mentre Elena Sereni scoprirà che la figlia ha in programma di lasciare Carloforte.

Caterina vuole partire con Leonardo, Lara in fin di vita

I colpi di scena non mancheranno nemmeno nel corso della quarta puntata de L'Isola di Pietro che verrà mandata in onda venerdì 8 ottobre in prima serata sull'ammiraglia delle reti Mediaset. Le anticipazioni ufficiali sulla trama annunciano che Caterina sarà messa dinanzi ad una decisione che riguarderà il suo futuro: la Rovandi, infatti deciderà di parlare apertamente con sua madre che verrà a sapere così della sua scelta di seguire Leonardo e lasciare Carloforte.

Una novità che sconvolgerà moltissimo Elena. Nel frattempo Lara, una cameriera, sarà trovata in fin di vita in un resort. A questo punto, la Sereni e Valerio verranno a conoscenza che questo tragico giallo si collega all'inspiegabile morte di Chiara. Una similitudine di entrambi i casi che coinciderà con Franco Portorico, presunto padre della cameriera. Per questo motivo, gli inquisitori nutriranno il sospetto che l'uomo sia implicato nei due omicidi che hanno sconvolto l'intera isola.

Per finire le trame de L'Isola di Pietro rivelano che il dottor Sereni cercherà di stare il più vicino possibile a Ilaria mentre dovrà affrontare i difficili cicli di chemioterapia.

Riassunto puntate precedenti

Negli scorsi appuntamenti della terza stagione de L'Isola di Pietro Caterina ha recuperato la vista mentre Diego ha trovato il coraggio di confessare il suo segreto a Pietro: aveva avuto una relazione con Chiara, successivamente si è scoperto che è proprio lui il padre della bambina abbandonata.

Intanto tutte le indagini per scoprire chi ha ucciso la neo-mamma sono andate avanti ed Elena e Valerio hanno incominciato ad avere alcuni sospetti anche sul professore di Lettere, con il quale la ragazza pare abbia avuto una storia clandestina. Nel frattempo il Dottor Sereni ha fatto tutto il possibile per cercate di mantenere la neonata viva mentre sono emerse nuove piste sul passato di Chiara. Non resta che attendere i prossimi giorni per assistere alla quarta puntata de L'Isola di Pietro 3.