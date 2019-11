La puntata di Uomini e donne registrata il 20 novembre è stata ricca di colpi di scena e di grandi emozioni. Durante questa edizione della trasmissione ci sono state due scelte davvero molto inaspettate e molto diverse rispetto a quelle a cui sono abituati i telespettatori. La prima è stata quella del tronista Alessandro Zarino, che ha scelto la bella Veronica. La ragazza, però, ha risposto di no ed è immediatamente salita sul trono.

Dopo Alessandro, anche la tronista Giulia Quattrociocche è arrivata alla sua scelta e anche lei lo ha fatto in modo completamente inaspettato. La ragazza ha scelto Daniele Schiavon, interrompendo in anticipo il suo percorso, dopo un ballo molto dolce tra i due. La coppia, nella nuova registrazione, è tornata in studio per dare un bellissimo annuncio.

Giulia e Daniele vogliono vivere insieme

Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon da solo una settimana.

I due, pur stando insieme da così poco tempo, sembrano davvero molto affiatati. Tanto da pensare già in modo molto serio al loro futuro insieme. I due, ospiti nello studio di Maria De Filippi, hanno stupito ed emozionato tutti svelando la decisione importante che hanno preso. Hanno, infatti, deciso di voler vivere insieme, bruciando tutte le tappe di quella che solitamente è una relazione normale.

Non vogliono perdere altro tempo, ma vogliono viversi immediatamente in modo completo, nella loro quotidianità. Potrebbe sembrare sicuramente una decisione affrettata, come hanno fatto notare in studio, ma il loro desiderio di vivere insieme è così grande che hanno scelto consapevolmente di provarci. Stanno insieme da una sola settimana ma nonostante questo sembrano essere davvero in sintonia. Per questo hanno deciso di dare questo felice annuncio durante la registrazione della nuova puntata del Trono Classico, svelando a tutti che stanno già cercando casa.

Il loro desiderio è quello di rendere la loro storia d'amore seria ed importante fin da subito, anticipando una decisione che probabilmente sarebbe venuta con il tempo.

Daniele e Giulia stanno correndo troppo?

In molti durante la registrazione e sui social network si sono chiesti se la coppia non stia anticipando un po' troppo i tempi. In fondo la scelta della Quattrociocche è stata talmente anticipata ed improvvisa che i due non hanno avuto tutto questo tempo per conoscersi così bene.

Eppure, pare sia già scoppiato l'amore. La scelta di Giulia è stata dettata proprio dal sentimento che ha sentito nascere nei confronti di Daniele, completamente ricambiato e confermato con il suo "si". La loro decisione potrà sembrare a tanti un po' troppo affrettata, ma sicuramente i due sono fermamente convinti che ci siano le giuste basi per fare questo primo grande passo insieme.