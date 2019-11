L'immortale lo è davvero. Ciro di Marzio, uno dei personaggi più amati della Serie TV Gomorra interpretato da Marco D'Amore, è vivo. A dare l'anticipazione che tutti i fans aspettavano sono stati Salvatore Esposito che interpreta il protagonista della serie, Gennaro Savastano, e lo stesso Marco d'Amore. La rivelazione in alcune interviste rilasciate in occasione dell'arrivo nelle sale il 5 dicembre dell'attesissimo film che lo vede anche in veste di regista "L'Immortale." Dal titolo, si evince che la pellicola sarà incentrata sulla vita di Ciro Di Marzio. E sono proprio le immagini del trailer a svelare che l'immortale in realtà non è morto.

La terza stagione aveva lasciato tutti i fans della serie con l'amaro in bocca per la decisione di far uscire di scena uno dei personaggi più amati. L'ultima puntata si era conclusa con Gennaro Savastano costretto a sparargli. Gli ultimi frames mostravano Ciro di Marzio che cadeva in acqua dopo aver ricevuto il colpo. E pare che proprio da qui, ripartirà il film in uscita prossimamente. In un'intervista rilasciata in questi giorni, Marco D'Amore ha rivelato un po' di cose.

Ciro di Marzio ritornerà nella serie TV Gomorra 5

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'attore campano ha svelato che in realtà il ritorno di Ciro di Marzio è sempre stato in progetto. D'Amore ha detto di sapere che sarebbe accaduto ma non poteva rivelarlo. Questo progetto è premeditato, non c'è nulla di casuale ha aggiunto. Sapevamo del ritorno di Ciro, prima ancora di quel famoso finale che chiudeva la terza stagione.

Il personaggio torna in scena adesso, ma l'idea parte da lontano. Marco D'Amore ha spiegato anche i motivi che lo portarono a lasciare la serie. Ha detto che aveva deciso di uscire da Gomorra perché sentiva che non aveva più niente da dare. Poi, all'improvviso, ha visto la possibilità di un altro percorso anche se far ritornare Ciro potrebbe apparire ingiusto ed immorale.

Il film dedicato a questo personaggio con il racconto della sua vita, vede Marco D'Amore in veste sia di regista che di attore protagonista.

Marco, ha spiegato che il Ciro che ritornerà ad interpretare non sarà più quello di prima ma sarà un Ciro cambiato, trasformato, quasi trasfigurato. E proprio il film permetterà di comprendere meglio la nuova stagione. Ciro di Marzio, ritornerà davvero in Gomorra 5? I fans della serie lo rivedranno di nuovo a Scampia? E soprattutto affiancherà di nuovo Gennaro Savastano? Prima che uscisse di scena, come i fans ricorderanno, i due nella serie erano davvero molto amici.

Non resta che aspettare i prossimi mesi per scoprirlo durante la messa in onda delle puntate.