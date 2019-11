Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 4, in onda su Rai1 da lunedì 4 a venerdì 8 novembre, si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Scendendo nei dettagli forniti dalle anticipazioni, infatti, i telespettatori della soap opera vedranno Marcello ferito da un ladro che aveva cercato di derubare sua sorella, ma anche la relazione tra Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarnieri che verrà scoperta da Cesare Diamante mentre Angela diventerà una complice di Adelaide.

Cesare dubita di Nicoletta, Gabriella e Cosimo in sintonia

Vittorio Conti comunicherà alle Veneri che saranno protagoniste nel filmato promozionale del Paradiso. Marta, invece, confiderà a Riccardo di averlo visto baciare Nicoletta. Intanto Cosimo e Gabriella Rossi prenderanno sempre più confidenza, ragion per cui Agnese non perderà occasione per tenerli d'occhio. Cesare, invece, riuscirà a trovare le prove che confermeranno i suoi dubbi sulla moglie Nicoletta, mentre Guarnieri si metterà in contatto con la Curia per cercare di far annullare il matrimonio della Cattaneo.

Angela riceverà un ultimatum della padrona di casa per il pagamento dell'affitto. Nello stesso momento, continueranno i preparativi per il video pubblicitario del magazzino: Riccardo preparerà un contratto esclusivo con Cosimo non mettendo al corrente Vittorio e Luciano. In proposito, costoro resteranno molto delusi dal suo comportamento.

Marcello ferito da un ladro

Intanto Angela, per avere il denaro che le serve per pagare l’affitto, accetterà di diventare complice di Adelaide nel piano messo in atto contro il contabile della Brancia, ma sarà derubata da un vecchio nemico di Marcello.

Gli spoiler indicano inoltre che Nicoletta si confiderà con Roberta per quanto riguarda i suoi sentimenti verso Riccardo, ma non appena rientrerà a casa Cesare le darà una notizia che la sconvolgerà. Intanto Umberto troverà un modo per bloccare l’amministratore del patrimonio delle Brancia, mentre Marcello affronterà il ladro che ha derubato sua sorella: qui rimarrà ferito. Nicoletta, invece, informerà Guarnieri della sua imminente partenza per seguire suo marito, mentre Silvia e Luciano sveleranno alla figlia di essere a conoscenza dei suoi incontri segreti con Guarnieri, malgrado ciò lei negherà tutto.

Per finire, Marcello tenterà di risolvere a modo suo il problema con la padrona di casa.