Dopo tante sventure, ci sarà un momento molto emozionante nei prossimi episodi italiani della telenovela Una Vita. Gli spoiler rivelano che tra qualche mese, i telespettatori assisteranno al tanto atteso lieto fine per una storica coppia. A coronare il loro sogno d’amore saranno Lolita Casado (Rebeca Alemany) e Antonito Palacios (Alvaro Quintana), che dopo aver affrontato numerosi ostacoli si sposeranno.

La domestica prima di diventare la moglie del fratello di Maria Luisa, romperà il fidanzamento fittizio con Ceferino, una sua vecchia fiamma che avrebbe dovuto sposare per rispettare le usanze di Cabrahigo. Per riuscire nel suo intento, la futura nuora di Ramon si servirà dell’aiuto di Casilda. Una volta superato questo nuovo imprevisto, Lolita e Antonito si scambieranno i voti nuziali nella chiesa di Acacias 38.

Ramon dà il suo benestare al figlio, la Casado ritrova la sua vecchia fiamma

Fiori d’arancio in arrivo nelle puntate che i fans italiani avranno modo di vedere prossimamente, e che sono state già trasmesse nella penisola iberica a gennaio 2019, per via della distanza temporale tra la rete spagnola LA 1 e l’ammiraglia Mediaset. Dalle anticipazioni si evince che due storici personaggi che hanno lottato tanto per poter stare insieme, faranno un grande passo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Si tratta di Lolita e Antonito, che per poter vivere il loro amore alla luce del solo si sono visti costretti ad affrontare vari problemi, a causa della differenza di classe sociale. Dalle anticipazioni si evince che Ramon darà il suo benestare al giovane rampollo dei Palacios per potersi sposare. Purtroppo i promessi sposi faranno i conti con un intoppo non preso in considerazione. A stravolgere i piani della coppia, sarà una vecchia conoscenza di Lolita, proveniente da Cabrahigo.

A mettere piede ad Acacias 38 sarà Ceferino, un uomo che farà presente alla futura nuora di Ramon di dover diventare sua moglie a causa del bacio che si diedero all’età di tredici anni.

Casilda frequenta Ceferino, Lolita e Antonito sposi

La domestica non avrà altra scelta oltre a quella di accettare le condizioni imposte dalla sua ex fiamma adolescenziale, per rispettare una tradizione del suo paese natale.

A tirare la Casado fuori dai guai, sarà l’intervento di Casilda, che per il bene della sua amica trascorrerà le sue giornate in compagnia del nuovo arrivato. Ceferino dopo aver iniziato a frequentare la Escolano rinuncerà a Lolita, rendendola libera da qualsiasi vincolo. Quest’ultima ovviamente sarà felice di poter convolare a nozze con l’uomo che ama. A questo punto, Antonito e la sua amata torneranno ad occuparsi del preparativi del loro imminente matrimonio.

Lolita oltre a farsi realizzare il vestito da sposa da Susana, chiederà a Servante di accompagnarla all’altare. Finalmente la Casado e il primogenito dei Palacios pronunceranno il fatidico “Sì lo voglio”, sotto lo sguardo di amici, parenti, e soprattutto di Victor e Maria Luisa che ritorneranno in Spagna a gran sorpresa proprio per stare vicini ai loro cari in questo giorno speciale.