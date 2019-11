Nuovo appuntamento con le notizie di Una vita, una delle soap opera più seguite dai telespettatori di Mediaset. Le trame delle puntate trasmesse dall'1 al 6 dicembre su Canale 5, rivelano che il comportamento di Javier, detto l'Adone, desterà le perplessità di suo figlio Raul. Samuel Alday, invece, lascerà momentaneamente Acacias 38 per prelevare dei quadri per Lucia Alvarado.

Una Vita, puntate 1-6 dicembre: Raul sospetta di Javier

Interessanti novità accadranno ad inizio mese ad Acacias 38.

Le anticipazioni di Una Vita da domenica 1 a venerdì 6 dicembre 2019 dalle ore 14:45 dopo l'appuntamento con Beautiful, rivelano che Samuel caccerà Telmo dalla sua abitazione quando si presenterà alla presentazione dei restauri di Lucia. Felipe e Celia, invece, cominceranno a credere che Alicia non sia chi dice di essere mentre Raul sarà sempre più confuso dalle rivelazioni di Javier. A tal proposito, Carmen chiederà a Servante se conosce qualcuno in grado di concederle un prestito.

Intanto l'Alday obbligherà la Villanueva a scappare da Acacias 38 in quanto è ormai stata scoperta dai coniugi Alvarez Hermoso. Allo stesso tempo, le serve organizzeranno una nuova gara di dolci, in quanto supponevano che l'altro fosse stato truccato.

La partenza di Samuel

Venancio informerà Susana e Rosina che i genitori di Alexis vogliono vendicarsi della morte del figlio. Samuel, invece, informerà l'Alvarado che si assenterà per qualche giorno alla ricerca di opere d'arte, tanto da lasciarle le chiavi di casa.

Celia e il Gallo, intanto, diventeranno i giurati della gara di cucina, dove la prima ha messo in palio 50 pesetas. Allo stesso tempo, Alicia confesserà a Telmo che rivelerà tutta la verità a Lucia, se lui accetta di trascorrere una notte d'amore con lui. Ma il sacerdote non accetterà la proposta indecente, tanto da rifugiarsi nell'ufficio per avere un confronto con la cugina dell'Avarez Hermoso.

L'Adone vuole commettere un furto

Gli spoiler di Una Vita in onda la prossima settimana rivelano che Javier pretenderà dalla Sanjurjo i soldi che gli aveva chiesto, sebbene invano.

L'Adone, a questo punto, chiederà alla moglie di fornirgli le chiavi dell'appartamento del fratello di Diego, in quanto ha intenzione di svaligiarla. In questo frangente, la donna chiederà al marito di non coinvolgere il loro figlio Raul. Nel frattempo, Samuel tornerà dal suo viaggio d'affari, tanto da mostrare a Lucia i reperti d'arte acquistati mentre un'alluvione distruggerà tutte le case dell'Hoyo, tanto che i coniugi Alvarez Hermoso faranno in modo di ospitare gli sfollati in casa loro.

Lucia inizia a sospettare dell'Alday

L'Adone non ascolterà le implorazioni della Sanjurjo, tanto da convincere il figlio a seguirlo. Qui Raul comincerà a nutrire dei dubbi, quando vedrà un'arma da fuoco spuntare da sotto la giaca del padre. Lucia, invece, scoprirà che i dipinti portati dall'Alday non sono autentici. Infatti grazie all'aiuto di Telmo apprenderà che il presunto artista Sanchez Mendrano era deceduto molti anni fa.