Il film "La Nostra Terra" è la proposta di Rai 1 per la prima serata tv di martedì 5 novembre. Uscito nel 2014, questo lungometraggio è diretto da Giulio Manfredonia, è prodotto da Rai Cinema e Lumière & Co., è di genere drammatico, ha una durata di circa 100 minuti e ha nel cast degli interpreti molto conosciuti. La narrazione della pellicola è ispirata alla nascita delle cooperative agricole sulle terre confiscate alla malavita ed è quindi incentrata su temi quali la rivalsa e il riscatto sociale. Oltre che in tv su Rai 1 il film può essere visto anche in streaming su Raiplay.

Sinossi del film 'La Nostra Terra'

Il boss Nicola Sansone è il proprietario terriero di un podere nel Meridione, confiscato dallo Stato e affidato a una cooperativa agricola, che però non riesce a fare iniziare quest'attività.

Per cercare di risolvere la questione viene mandato sul posto Filippo, un uomo che da molti anni lavora in un ufficio Nord nell'antimafia, ma che non ha mai avuto modo di affrontare il problema direttamente sul campo.

Per questo motivo incontrerà vari ostacoli e non di rado dovrà fare forza su sé stesso per decidere di resistere e di continuare nella sua missione.

Nel corso del suo operato, tra l'altro, Filippo ha modo di conoscere delle persone con le quali finisce per stringere degli importanti rapporti di amicizia e di affetto. Due di queste persone sono Cosimo, l’ex fattore del capomafia e Rossana, un'affascinante e volitiva ragazza che con ogni probabilità ha un passato da riscattare.

A un certo punto, grazie all'impegno di tutti gli interessati, le cose iniziano finalmente a migliorare e a procedere nella direzione giusta, fintanto che al al boss Nicola Sansone vengono concessi gli arresti domiciliari.

Per sapere se la cooperativa riuscirà finalmente a decollare e a sconfiggere il potere mafioso l'appuntamento è su Rai 1 e su Raiplay per la prima serata di martedì 5 novembre.

Il cast di attori

Il cast del film "La Nostra Terra" è composto da vari interpreti molto conosciuti al pubblico televisivo italiano.

La parte di Filippo è affidata a Stefano Accorsi, quella di Cosimo a Sergio Rubini, quella di Rossana a Maria Rosaria Russo, mentre il boss Nicola Sansone è interpretato da Tommaso Ragno. Tra gli altri interpreti figurano Nicola Rignanese nei panni di Valerio, Massimo Cagnina in quelli di Piero, Giovanni Esposito in quelli di Frullo e Debora Caprioglio nelle vesti di Jessica.

Continuando a snocciolare nomi e cognomi degli attori facenti parti del cast Iaia Forte è Azzurra, Bebo Storti è Dario, Giovanni Calcagno è Piero Manfredonia, Silvio Laviano è Salvo, Michel Leroy è Wuamba e Paolo De Vita il maresciallo.