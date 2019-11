Una vita, la soap opera di Aurora Guerra ambientata interamente in Spagna, sta continuando a regalare ottimi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 1 a venerdì 6 dicembre svelano che Samuel Alday se ne andrà per un breve periodo da Acacias 38 per andare a prendere alcuni quadri per Lucia Alvardo. Quest'ultima ben presto scoprirà che l'uomo l'ha soltanto ingannata. Infine Javier, soprannominato l'Adone, avrà intenzione di commentare un futuro.

Una Vita, puntate 1-6 dicembre: Alicia viene scoperta

Proseguiranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli spettatori di Canale 5.

Gli spoiler di Una vita riguardanti le prossime puntate in onda a partire dall'1 al 6 dicembre svelano che Samuel manderà via Telmo da casa sua quando entrerà alla mostra dei restauri di Lucia. Al contrario Celia e Felipe inizieranno a pensare che Alicia non sia chi afferma di essere mentre Raul sarà sempre più perplesso dai racconti di Javier. Per questo motivo, Carmen domanderà a Servante se conosce una persona di fiducia che può fargli un prestito. Nel frattempo l'Alday inviterà la Villanueva a fuggire dal paese in quanto è già stata scoperta dai consorti Alvarez Hermoso. Nello stesso momento, le domestiche prepareranno una nuova gara di dolcetti, poiché pensavano che la prima fosse stata manipolata.

Samuel si allontana dal paese

Venancio metterà al corrente Rosina e Susanna che i familiari di Alexis vogliono rivendicarsi della morte del figlio. Samuel farà sapere all'Alvarado che si allontanerà per un paio di giorni alla ricerca di alcune opere d'arte, tant'è da lasciargli le chiavi della sua abitazione. Nel frattempo Gallo e Celia, diverranno i giudici della gara di cucina, dove la donna metterà in premio 50 pesetas. Nello stesso momento Alicia confiderà a Telmo che annuncerà tutta la verità a Lucia, ma solo se lui accetta di passare una sola notte d'amore con lei.

Ovviamente il prete non approverà la richiesta oscena, tant'è da nascondersi nello studio per avere un chiarimento con la parente dell'Avarez Hermoso.

L'Adone vuole fare un furto

Le anticipazioni della prossima settimana de di Una Vita (in programma dal'1 al 6 dicembre), inoltre, rivelano che Javier esigerà dalla Sanjurjo del denaro che gli aveva reclamato. L'Adone a quel punto, domanderà alla consorte di dargli la chiave dell'alloggio del figlio Jaime, in quanto ha lo scopo di rubare al suo interno.

In questa occasione, la donna chiederà al consorte di non rendere complice loro figlio Raul. Intanto Samuel ritornerà dal suo viaggio d'affari, tant'è da esibire a Lucia il referto d'arte che ha comperato mentre una forte pioggia manderà in rovina tutte le abitazioni dell'Hoyo, ragion per cui i coniugi Alvarez Hermoso faranno in modo da dare ospitalità in casa loro agli sfollati.

Lucia scopre le bugie dell'Alday

L'Adone non starà a sentire le suppliche della Sanjurjo, infatti proporrà a suo figlio di compiere il furto insieme a lui.

A quel punto Raul inizierà a spaventarsi, in quanto vedrà che suo padre possiede un'arma da fuoco. In fine Lucia si accorgerà che i dipinti portati dall'Alday sono molto recenti, cosa piuttosto improbabile dato che il presunto artista, Sanchez Mendrano, è morto da parecchi anni. Infatti grazie alle indagini di Telmo saprà che le opere sono dei falsi.