Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di provare a ricucire la loro relazione dopo essersi lasciati lo scorso maggio. Una storia la loro, fatta di alti e bassi e continui tira e molla. Usciti felicemente insieme dalla trasmissione più volte, i due non sono mai riusciti a trovare una serenità duratura. Dopo la partecipazione a Temptation Island, lasciarono il falò di confronto mano nella mano, ma alcune settimane più tardi si dissero di nuovo addio.

A fare un tentativo di riavvicinamento, questa volta, è stato Riccardo Guarnieri con una lettera letta in studio in una delle scorse puntate. Nella lettera ha ammesso tutti i suoi errori e ha anche confessato di provare ancora un sentimento per Ida. La dama bresciana, in un primo momento disse che per lei la loro storia era definitivamente chiusa poi ha ammesso che, in realtà, dentro di lei l'amore per Riccardo non si è mai spento.

Così, i due, hanno ricominciato a frequentarsi. Ogni settimana tornano in trasmissione per aggiornare il pubblico raccontando come stanno andando le cose. Bisogna dire che non mancano i battibecchi e le polemiche. Alcune sono anche bizzarre, come per esempio quella della puntata di ieri. Vediamo di cosa si tratta

Ida e Riccardo: poco tempo per vedersi e poca passionalità

Ieri, Ida e Riccardo sono tornati in studio per raccontare come stanno trascorrendo i primi giorni insieme fuori dalla trasmissione.Tra le tante lamentele di Ida Platano nei confronti di Riccardo, una è alquanto particolare.

La donna, nel corso della puntata andata in onda ieri ha rimproverato a Riccardo Guarnieri la poca passionalità. Secondi lei, avrebbero dormito insieme mano nella mano, ma non sarebbe successo nulla perchè lui si sarebbe addormentato come un ghiro. Tra di loro ci sarebbe stato solo un piccolo bacio in stazione ma nulla di più. Ad alimentare questa bizarra polemica è stata la stessa Maria De Filippi. La conduttrice ha detto che, di solito, quando si ritorna insieme dovrebbe ardere la passione, dovrebbe esserci la voglia di vedersi, di abbracciarsi.

La mancanza di trasporto fisico, di passionalità arriva dopo molti anni di relazione e non i primi giorni. A queste polemiche anche scherzose, Riccardo Guarnieri ha risposto con la banale giustificazione della mancanza di tempo. Lui sostiene che si sarebbero visti davvero poco. Ida gli ha risposto che, in realtà, non c'è un orario per fare l'amore e che se uno vuole vedersi il tempo lo trova sempre.

La discussione si è conclusa, prima del consueto ballo, con un bel bacio appassionato tra i due. Un bacio che ha fugato qualsiasi dubbio sulla mancanza di passionalità e di attrazione fisica.