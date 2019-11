Si apre oggi 4 novembre una nuova avvincente settimana di programmazione dedicata a Il Paradiso delle signore, la soap italiana in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle ore 15:40. Quella odierna sarà la sedicesima puntata della seconda stagione daily che, nonostante i rischi di sospensione portati alla ribalta la scorsa primavera, continua ad ottenere ascolti più che soddisfacenti. Gli indiscussi protagonisti del giorno saranno Nicoletta e Riccardo, che dovranno affrontare i sospetti delle persone a loro vicine.

Se Marta, dopo avere visto la coppia baciarsi, deciderà di affrontare il fratello per capire le sue vere intenzioni, Cesare noterà la stranezza della moglie e non potrà fare a meno di porsi delle inevitabili domande: per quale motivo è cambiata così improvvisamente? Le vicende si concentreranno anche su una nuova idea di Conti per pubblicizzare i magazzini. Umberto e Adelaide, invece, avranno in mente una nuova strategia per allontanare Mairan da Ludovica.

Il Paradiso delle signore, 16^ puntata: Marta affronta Riccardo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alla puntata di oggi 4 novembre si aprono con la sorprendente scoperta di Marta e Vittorio riguardante la relazione clandestina di Nicoletta e Riccardo. Le neo-sposa non riuscirà più a tenere per sé il segreto del bacio al quale ha assistito e, dopo brevi riflessioni, deciderà di confrontarsi con il fratello, rivelandogli quanto scoperto.

Anche in casa Cattaneo il momento della resa dei conti sembrerà essere molto vicino. Nonostante il tentativo di Nicoletta di nascondere la sua relazione clandestina con Guarnieri, sia i suoi genitori che Cesare cominceranno a porsi delle domande sulle ragioni del suo strano comportamento. Il medico non potrà fare a meno di pensare che la moglie lo abbia tradito. Otterrà le prove di questa ipotesi?

Nel frattempo, Conti annuncerà la sua nuova idea per pubblicizzare i magazzini: le commesse del negozio saranno le protagoniste del prossimo video promozionale.

Spoiler Il Paradiso delle signore: i nuovi intrighi di Umberto e Adelaide

Proseguendo con le anticipazioni relative alla 16^ puntata de Il Paradiso delle signore, Adelaide e Umberto continueranno a portare avanti i loro intrighi per separare Ludovica da Gualtiero Mairan, il suo fidato contabile.

Angela si troverà in una situazione sempre più complicata, non riuscendo ad avere a disposizione il denaro necessario per pagare l'affitto. La proprietaria di casa, infatti, non ammetterà più deroghe, dando alla giovane commessa un ultimatum per il pagamento dei canoni arretrati. Ma i problemi per Angela non finiranno qui: un'ombra proveniente dal suo passato tornerà ad assillarla, causandole inevitabili preoccupazioni.