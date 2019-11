Non è un inizio di stagione facile quello che sta vivendo il Trono Classico di Uomini e donne. L'abbandono di Sara Tozzi, avvenuto a poche settimane dall'esordio, nonché i vari sospetti relativi alle vere intenzioni di corteggiatori e tronisti, sono solo alcuni dei problemi che il dating show di Maria De Filippi si trova ad affrontare nei suoi primi due mesi di programmazione. A peggiorare le cose, si sono aggiunti i rumors secondo i quali Giulio Raselli e la sua nuova corteggiatrice Giulia D'Urso si sarebbero già conosciuti prima della partecipazione al programma.

I due, infatti, si sarebbero trovati a Formentera nello stesso periodo, la scorsa estate, in compagnia di altri amici. La questione, già dibattuta in studio, è stata smentita senza esitazione da Raselli, il quale però vivrebbe una fase di forte insofferenza, al punto da prendere in considerazione la possibilità di abbandonare il trono. Sulla questione si è espresso Amedeo Venza, secondo cui Giulio non riuscirebbe più a sopportare le tensioni del momento. Anche Deianira Marzano si è occupata del caso.

Amedeo Venza: 'Ha espresso il suo malumore'

Giulio Raselli potrebbe abbandonare il trono di Uomini e donne a causa dei sospetti relativi alla sua conoscenza pregressa con Giulia D'Urso. Ne è certo Amedeo Venza, che così ha scritto su Instagram: "Durante un aperitivo con amici, ha espresso il suo malumore intorno alle voci che lo vedono protagonista in questi giorni e ha dichiarato di lasciare il programma se si continua su questa scia".

A non risultare graditi a Raselli sarebbero, in particolare, i sospetti riguardanti i suoi trascorsi con Giulia D'Urso, la corteggiatrice che ha attirato la sua attenzione fin dal suo arrivo nel dating show. I fan del programma hanno subito notato che i due si seguivano già su Instagram e che si trovavano a Formentera nello stesso periodo dell'anno. Sebbene Giulio abbia smentito con convinzione l'ipotesi che tra loro ci fosse un accordo, una parte del pubblico del dating show non è mai risultata completamente convinta delle sue parole.

La segnalazione di Deianira Marzano

In attesa di scoprire se l'insofferenza di Giulio Raselli lo porterà davvero a dire addio al suo percorso a Uomini e donne, anche Deianira Marzano si è occupata della questione, gettando nuovi sospetti sulla possibile conoscenza pregressa tra il tronista e Giulia D'Urso. La 'Terribile' ha tirato in ballo una foto di Giulio che, a Formentera, si trovava in teneri atteggiamenti con una ragazza (molto somigliante alla corteggiatrice) che era vestita proprio come lo era Giulia quella stessa sera.

Non solo: la D'Urso, in quel periodo, lavorava in un noto locale dell'isola che l'attuale tronista era solito frequentare durante le sue vacanze. È possibile che i due non si siano mai visti né abbiano parlato? Le risposte potrebbero arrivare già nella prossima, e imminente, registrazione dedicata al Trono Classico.