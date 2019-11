Il percorso di Gemma Galgani a Uomini e donne continua ad essere monitorato da Giorgio Manetti, l'indimenticabile cavaliere del Trono Over. Sono trascorsi diversi anni dalla fine della loro frequentazione ma, mentre lui è felicemente fidanzato con Caterina, lei continua ancora l'infruttuosa ricerca dell'anima gemella. Dopo il breve flirt con Jean Pierre Sanseverino, l'attenzione della torinese si è recentemente spostata su Juan Luis Ciano, con il quale tutto sembra procedere per il meglio. Sarà la volta buona?

Difficile crederlo, secondo quanto il 'Gabbiano' ha rivelato in una recente intervista al settimanale 'Mio'. In essa, Giorgio ha persino paragonato la sua ex fiamma ad un membro dell'entourage e all'arredamento. Di analogo avviso è stata anche Tina Cipollari: per lei, la Galgani commette un errore dopo l'altro con gli uomini, perché corre troppo e non si fa desiderare.

Giorgio Manetti su Gemma: 'Non saprei cosa aggiungere'

Passano gli anni, ma l'avventura di Gemma Galgani a Uomini e donne continua ad essere infruttuosa.

Sarà Juan Luis Ciano a conquistare il suo cuore? In attesa di scoprire quali saranno gli esiti della loro frequentazione, Giorgio Manetti è stato interrogato in merito alla sua ex fiamma e ha lanciato una nuova frecciatina contro la dama torinese. A tal proposito, ha precisato: "Lei ormai fa parte dell’entourage, dell’arredamento. Dopo dieci anni le auguro di trovare ciò che cerca, ma io mi sarei un po’ stancato dopo tutti questi anni. Su di lei è stato detto tutto, non saprei cos'altro aggiungere".

Parole di stima sono, invece, state da lui rivolte verso Anna Tedesco che è ritornata a far parte del parterre femminile del Trono Over. Giorgio ha confermato di considerarla una cara amica e ha colto l'occasione per augurarle buona fortuna per la sua esperienza televisiva.

Tina Cipollari contro Gemma: 'Non si fa corteggiare'

Anche Tina Cipollari si è recentemente espressa su Gemma Galgani in un'intervista rilasciata al settimanale 'Uomini e donne Magazine'.

La storica opinionista ha sottolineato come la sua rivale sia in grado di passare, con grande facilità da uno spasimante all'altro. Ne ha avuto conferma quando, dopo la fine della frequentazione con Jean Pierre, ha subito spostato l'attenzione su Juan Luis. La Cipollari ha anche sottolineato con la Galgani continua a sbagliare nel suo atteggiamento con gli uomini. A suo dire, infatti, corre troppo e non riesce a permettere che una storia si sviluppi con tranquillità.

Queste le sue parole: "Gemma sbaglia tutto. Sbaglia il modo di porsi e corre troppo, non si fa desiderare. Prende sempre lei l’iniziativa, non si fa corteggiare. E poi sempre con quei pianti, tutte le volte".