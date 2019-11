La rivalità tra Tina Cipollari e la Galgani è da anni una costante all'interno del Trono Over di Uomini e donne, dove le due dame litigano sovente, arrivando ad essere protagoniste di un'alta dose di trash. Il loro comportamento ha riservato in passato momenti epici nella storia del programma: come non ricordare la secchiata d'acqua ricevuta da Gemma nella scorsa edizione del dating show e le mummie presentate in studio dalla Cipollari proprio in onore della torinese. Nelle ultime puntate, Juan Luis è stato motivo di attrito tra i due volti noti del Trono Over, soprattutto quando Tina ha chiesto e ottenuto di ballare al centro dello studio con l'aitante cavaliere. E la sua provocazione non si è limitata a questo, come appare evidente da alcuni like aggiunti proprio nella pagina Instagram di Ciano.

Tina Cipollari provoca Gemma con dei like

In una recente puntata del Trono Over di Uomini e donne, Tina Cipollari e Juan Luis Ciano hanno ballato insieme, finendo per scatenare la gelosia di Gemma Galgani. Quest'ultima è intervenuta separando la rivale dal cavaliere e mostrando, successivamente, diverse perplessità anche in occasione della danza di lui con Barbara De Santi. Ma se la questione non è stata riproposta nel corso della registrazione del 23 novembre (in onda a inizio di questa settimana), la Cipollari ha comunque trovato il modo di provocare ancora la dama torinese.

Terreno fertile, a tal proposito, è stato il profilo Instagram di Juan Luis Ciano che in questi giorni risulta particolarmente attivo. Come notato dal portale Fanpage.it, infatti, l'opinionista ha deciso di esprimere il suo apprezzamento nei confronti dell'odontoiatra residente a Napoli, aggiungendo un like pressoché a tutti i post da lui pubblicati. Difficile credere che questo gesto non sia passato inosservato agli occhi di Gemma, che nella prossima registrazione potrebbe avere qualcosa da ridire in tal senso.

Juan Luis Ciano famoso sul web

In attesa di scoprire se Gemma Galgani deciderà di rimproverare Tina Cipollari nelle prossime puntate di Uomini e donne, negli ultimi giorni Juan Luis Ciano ha aumentato i suoi consensi su Instagram raggiungendo i 10.000 utenti. Si tratta di un dato che, seppur lontanissimo dai numeri di altri volti noti del programma, è destinato ad aumentare nei prossimi mesi, soprattutto se continuerà a restare sulla cresta dell'onda grazie alla sua frequentazione con la Galgani.

E nei frequenti post che pubblica sul suo profilo, il cavaliere di origine venezuelana spesso si è riferito proprio alla torinese, con qualche breve commento o saluto a lei rivolto. Di recente, una foto in cui l'uomo appare a cavallo, è stata replicata proprio dalla Galgani che ha confermato di pensare spesso il suo bel Juan.