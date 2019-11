Lunedì sera su Rai 1 è andato in onda il film per la tv che celebra il ricordo di un grande imprenditore Enrico Piaggio. Alessio Boni e Violante Placido sono stati rispettivamente i due protagonisti della fiction 'Enrico Piaggio: un sogno italiano', che ripercorre un successo tutto made in Italy. Per rivedere il film in replica basta essere registrarti sull'app Rai Play.

Trama del film tv Enrico Piaggio: un sogno italiano

Lunedì sera è stato trasmesso il prodotto tutto italiano sull'ascesa del gruppo Piaggio, immediatamente dopo il dopoguerra.

Uno spaccato realistico e celebrativo di un periodo di rinascita dell'imprenditoria italiana.

È l'epoca in cui la vespa Piaggio ottiene grande popolarità anche grazie alla vespa Piaggio diventata un'icona pure per merito del film Vacanze romane. Enrico, dopo che la sua fabbrica di Pontedera viene distrutta dai bombardamenti, non demorde e lancia il modellino di vespa, che diventerà il veicolo a due ruote più amato dagli italiani.

Il film realizzato con la regia di Umberto Marino vede come protagonisti due personaggi interpretati da Alessio Boni e Violante Placido.

Enrico, dopo essersi laureato in Economia e Commercio, entra nell'azienda di famiglia: la Piaggio allora costruiva materiale bellico e gli aerei usati per la grande guerra. La svolta e il grande successo è però sono successivi, arrivano quando ormai l'azienda non otteneva più commesse di tipo bellico.

Enrico contatta il progettista Corradino D'Ascanio, che abbraccia la sua idea e realizza il primo prototipo di Vespa. Il veicolo fu così chiamato per il tipico ronzio dell'insetto omonimo da cui prende il nome. Il primo modello costa 98 mila lire, un prezzo per niente economico per l'epoca, ma si può acquistare anche a rate da 10 mila lire al mese. L'idea di Enrico è quella di realizzare un mezzo di trasporto a due ruote, ma non vuole lanciare un nuovo modello della solita motocicletta cercando di accontentare anche la clientela femminile.

Replica e puntata in streaming su Rai Play

La fiction oltre ad essere stata trasmessa su Rai 1 lunedì sera può essere rivista in replica su Rai play, disponibile in app scaricabile per smartphone e tablet. Per poter accedere ai contenuti di Rai Play è solo necessario registrarsi, compilando un semplice form che richiede anche la propria mail. Nella mail verrà inviato un link da confermare che cliccandoci sopra che permette di accedere alla piattaforma.

Un altro film tv prodotto dalla Rai Fiction, in collaborazione con Movieheart, che racconta di un pezzo di storia d'Italia e che mantiene alto il buon nome del made in Italy, facendo pensare che una via per recuperare i primati d'imprenditorialità di un tempo è possibile. La Rai con questo film per la tv accattiva e tiene vivo l' interesse del pubblico di un certo livello grazie a fiction di qualità che ottengono sempre ottimi risultati in fatto di share.