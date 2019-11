Lunedì scorso durante la puntata di Live non è la D'Urso hanno sfidato le cinque sfere Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi. In una delle sfere c'era Vladimir Luxuria. Proprio tra Vladimir e Sgarbi è iniziata una discussione che, dopo poco, è degenerata. Vittorio Sgarbi si è scagliato duramente contro di lei con parole piuttosto pesanti. Dopo questo durissimo attacco da parte di Sgarbi, Vladimir Luxuria è stata di nuovo ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live per chiarire quanto accaduto e anche per esprimere la sua delusione e il suo dispiacere per il fatto che la conduttrice non sia intervenuta in sua difesa.

La lunga intervista si è trasformata in un confronto tra Luxuria e Barbara. Vladimir, ha detto chiaramente alla D'Urso che si sarebbe aspettata una sua difesa anche andando contro Vittorio Sgarbi. Mi aspettavo da parte tua una reazione più severa e immediata ha detto. Mi aspettavo la Barbara che bacchetta i concorrenti del Grande Fratello perchè conosco le battaglie che porti avanti da anni. La conduttrice, si è giuastificata dicendo di non aver colto il suo disagio.

"Mi dispiace di non aver capito la tua sofferenza. Ho tentato di fermare Vittorio Sgarbi. Il mio dispiacere è nel non aver colto che in quel momento eri più fragile della Luxuria che conoscono da molti anni." Nessuno deve permettersi di mettere in dubbio la battaglia che da ben dodici anni porto avanti a favore dei più deboli ha poi aggiunto. Barbara, ha chiesto più volte scusa a Luxuria e lo aveva fatto anche a Pomeriggio cinque nel corso della settimana.

Vladimir, in lacrime perchè dispiaciuta ha accettato le scuse e entrambe hanno ribadito il loro impegno a favore dei diritti civili e contro qualsiasi forma di omofobia. Vediamo invece quello che Luxuria ha detto nei confronti di Sgarbi.

Domenica Live: Vladimir Luxuria parla dopo il duro attacco di Vittorio Sgarbi

Luxuria ha detto che non si aspettava quella reazione da parte di Sgarbi. Ha aggiunto inoltre che è fumantino, ma lo conosce da una vita perchè ci ha lavorato insieme e tra loro c'era amicizia e stima reciproca.

Vladimir ha anche conosciuto la mamma, è stata a casa sua, conosce la sorella con cui ha scritto tre libri. Questa la replica di Luxuria dopo l'inaspettato attacco di Sgarbi. "Quelle parole, mi hanno ricordato un periodo non bello della mia vita. Mi hanno ricordato quando durante l'infanzia mi insultavano per strada tra l'indifferenza di tutti ha aggiunto. Puoi avere tutta la cultura di questo mondo ma se non hai il rispetto le tue conoscenze non servono a niente." Luxuria, ha infine aggiunto di aspettarsi le scuse da parte di Vittorio Sgarbi. Lui però, ha riferito alla D'Urso che per il momento non glie le porgerà.