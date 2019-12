Prosegue l'appuntamento di successo su Canale 5 con la soap opera Beautiful, che continua a mietere grandi risultati d'ascolto anche negli Stati Uniti D'America. Proprio dalla patria arrivano delle succulenti anticipazioni su quello che poi andrà in onda tra qualche mese anche nel nostro Paese. Occhi puntati in particolar modo su Thomas Forrester, che comincerà ad usare Zoe per fare in modo che Hope diventi gelosa del loro rapporto. Intanto Steffy riceverà un appuntamento da Colin, una delle new entry della soap di questo 2020.

Beautiful, gli spoiler delle puntate americane: la nuova strategia di Thomas

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le puntate americane di Beautiful rivelano che Liam continuerà a pensare che Thomas rappresenti un pericolo e così chiederà a Steffy di far assumere Zoe in azienda. Quest'ultima, infatti, è molto amica del Forrester e spera che in questo modo riesca a carpire delle informazioni. Alla fine Steffy, seppur con molti dubbi, accetterà la proposta di Liam, anche se non ha dimenticato del tutto il ruolo e le bugie di Zoe per quanto riguarda il caso dello "scambio culle" e come lei anche Hope non sarà contenta al massimo di questa scelta.

Tuttavia gli spoiler degli episodi americani di Beautiful rivelano che la presenza di Zoe alla Forrester farà cogliere la palla al balzo a Thomas per attuare un cambio strategia. Il figlio di Ridge, infatti, si mostrerà fortemente interessato alla ragazza al solo fine di far ingelosire Hope e farle capire che ormai fa parte del suo passato.

Intanto Hope accetterà di lavorare fianco a fianco con Thomas per la "Hope for the future", mentre Steffy e Sally saranno impegnate per la creazione della nuova linea giovane. Soltanto una delle due, però, verrà messa in produzione dalla Forrester. Le trame della soap opera Usa, inoltre, rivelano che Hope sarà anche impegnata con la gestione del piccolo Douglas.

Steffy riceve un invito per un appuntamento da Colin

I colpi di scena, però, non finiranno qui, perché in queste nuove puntate ci sarà anche l'ingresso in scena di un nuovo personaggio, che fin dal primo momento mostrerà un certo interesse nei confronti della bella Steffy.

L'attore in questione è Oli Green, che vestirà i panni di Colin. Il giovanissimo ragazzo chiederà alla figlia di Ridge di concedergli un appuntamento e quindi di uscire insieme: lei accetterà oppure no?

Insomma, le trame della soap opera sembrano promettere molto bene. Riflettori ben puntati anche su Brooke e Ridge che continuano ad essere al centro di una "tormenta" dal punto di vista sentimentale, addirittura arriveranno a un passo dal divorzio definitivo.