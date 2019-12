La storica soap opera americana Beautiful in questi giorni ha rattristato i suoi milioni di fans. In molti hanno seguito lo straziante e doloroso parto di Hope terminato tragicamente con la perdita della piccola Beth. Nella puntata che andrà in onda lunedì lunedì 9 dicembre su Canale Cinque alle ore 13:40, la giovane Logan con accanto il marito Liam si commuoverà ripensando alla piccola e al profondo dolore di averla persa per sempre. Nel frattempo tutta la famiglia si riunirà attorno alla coppia cercando di capire cosa sia accaduto in realtà in sala parto.

Il profondo dolore per la morte di Beth

Al povero Liam spetta il compito più difficile per un uomo, comunicare alla sua giovane sposa Hope che la loro piccola Beth non è sopravvissuta al parto. La giovane Logan, profondamente addolorata, non riesce in alcun modo a darsi pace e precipita nella disperazione, divorata dai sensi di colpa. Già in passato la ragazza aveva avuto un aborto spontaneo e anche questa volta si sente in qualche modo responsabile. Liam tenta di rassicurarla spiegandole che in nessun caso la perdita della piccola Beth è dipesa da lei e si spinge anche in un’appassionata difesa del dottor Reese Buckingham. L’uomo avrebbe fatto tutto ciò che era in suo potere per salvare Hope e la sua bambina. Ma purtroppo ha fallito.

Tutta la famiglia si stringe attorno a Liam e Hope

Intanto tutta la famiglia si stringe attorno alla giovane coppia. Hanno raggiunto l’isola di Catalina anche Bill, Ridge e Brooke Logan. Tutti sono profondamente addolorati per la perdita della loro nipotina e desiderano essere di supporto alla coppia. Sono sconvolti e non comprendono quali possano essere state le complicazioni che hanno portato ad una tragedia simile. Forte è la preoccupazione in modo particolare per la giovane Hope: Mamma Brooke teme che la figlia possa sprofondare in una difficile depressione, si sente impotente di fronte al suo dolore e non sa in che modo aiutarla.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv TV Soap

Per ora nessuno manifesta sospetti sull’operato del dottor Reese che sembra anch’egli estremamente addolorato per questo destino tragico ed ineluttabile. Buckingham sostiene di aver fatto tutto il possibile per salvare la piccolina e lo addolora aver fallito in tal senso. Guardandolo bene, però, la nostra diffidenza porta a chiederci se sia davvero così e se il bel dottore la racconti giusta. Nelle prossime puntate il dubbio attanaglierà anche qualche protagonista della soap.