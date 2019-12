Importante colpo di scena durante la registrazione di sabato 30 novembre del trono over di Uomini e donne. Sembra, infatti, che Riccardo abbia chiesto a Ida di diventare sua moglie. Un gesto romantico che ha emozionato il pubblico in studio e l'opinionista Gianni Sperti, mentre la donna pare sia rimasta piuttosto indecisa sul da farsi.

Le anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News riportano che si è ripartiti da quanto accaduto durante la registrazione precedente, quando la coppia si era lasciata in malo modo.

Nel corso della settimana, però, entrambi sono tornati a sentirsi telefonicamente, con Guarnieri che ha confessato alla fidanzata di aver compreso che è lei la donna della sua vita. Successivamente il cavaliere pugliese si è recato a Brescia per un paio di giorni, allo scopo di chiarirsi una volta per tutte con la compagna.

Ida, ignara delle intenzioni di Riccardo, comunica di voler chiudere con lui

La prima a fare il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne è stata Ida. La donna, ignara delle intenzioni del fidanzato, ha spiegato che durante l'ennesimo incontro a Brescia ha intuito di non provare più per Riccardo gli stessi sentimenti del passato.

Di conseguenza, ha ribadito di essere decisa ad interrompere definitivamente la relazione.

Guarnieri ha ascoltato le parole della partner da dietro le quinte, rimanendone ovviamente molto scosso. A questo punto Maria De Filippi ha invitato il cavaliere tarantino a fare il suo ingresso in studio. Fin da subito l'uomo si è dimostrato piuttosto spiazzato dalle dichiarazioni di Ida, convinto che dopo i due giorni trascorsi insieme a Brescia avessero ritrovato l'intesa di un tempo. Avendo intuito le difficoltà dell'uomo, Maria De Filippi l'ha comunque spronato a portare avanti i suoi buoni propositi.

Riccardo: anello e proposta di matrimonio per Ida

Riccardo ha affermato di essere profondamente innamorato di Ida, ha riconosciuto i suoi errori e le ha chiesto pubblicamente scusa. Subito dopo le ha donato l'anello che aveva portato con sé e la ha chiesto di diventare sua moglie. In studio, ovviamente, c'è stato tanto stupore ed un'emozione crescente che ha coinvolto anche Maria De Filippi e l'opinionista Gianni Sperti, i quali hanno appoggiato la romantica proposta di Guarnieri.

Ida è rimasta sbalordita e senza parole, preferendo non sbilanciarsi e non fornendo alcuna risposta a Riccardo.

La conduttrice, per cercare di favorire un avvicinamento tra i due, li ha invitati a ballare sulle note del brano "E poi ti penti" di Alberto Urso. Tutto ad un tratto, il corteggiatore pugliese ha preso in braccio la fidanzata e l'ha portata con sé dietro le quinte per avere un chiarimento lontano da occhi indiscreti.

La proposta di nozze di Riccardo Guarnieri durante la registrazione del 30 novembre di Uomini e Donne è risultata a dir poco sorprendente e inattesa. Infatti, fino a pochi giorni fa, la relazione tra il cavaliere pugliese e Ida Platano aveva subito diverse battute d'arresto.

L'uomo si era detto piuttosto amareggiato dalle continue critiche della fidanzata che aveva messo in risalto solamente i lati negativi del suo carattere, senza spendere mai delle belle parole nei suoi confronti.

Nonostante ciò, stando alle ultime anticipazioni del Trono Over, sembra proprio che Riccardo abbia capito di essere comunque innamorato di Ida. Quest'ultima invece ha tentennato di fronte alla richiesta di nozze del compagno, non fornendo alcuna risposta al termine della registrazione. Quasi certamente svelerà le sue intenzioni nel prossimo appuntamento nello studio di Uomini e Donne.