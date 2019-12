Umberto Gaudino si è lasciato con la sua storica fidanzata Louise Heise. Sembra che i due abbiano deciso di porre fine alla loro lunga relazione di comune accordo, senza che uno dei due abbia preso la decisione facendo soffrire l'altro. La conferma è arrivata da un lungo post pubblicato dai loro rispettivi profili Instagram. Un modo per comunicare che i due sono rimasti in buoni rapporti, in quanto hanno scelto di continuare a essere partner solo sul piano professionale. A quanto pare, stando alle parole del messaggio, sembra intuire che l'amore tra i due sia finito senza un apparente motivo.

Sarà davvero così? Secondo alcuni utenti di Twitter, la ragione della rottura potrebbe essere un presunto interesse amoroso che Umberto proverebbe nei confronti di Talisa Ravagnani, la collega con cui ha ballato nelle scorse puntate di Amici 19.

Umberto di Amici torna single: alcuni fan lo vedrebbero con Talisa

La notizia di Umberto Gaudino che è tornato single dopo una storia d'amore durata tredici anni con Louise Heise, ha fatto il giro del web ed è stata commentata da tantissimi fan del programma di Amici di Maria De Filippi.

Molti di loro, infatti, si sono riversati su Twitter per esprimere il loro stupore dopo aver saputo tale indiscrezione choc: "Boh, raga ci sono rimasta malissimo per Umberto e Louise. Ho fatto lezione con entrambi ed erano stupendi, lei era stupenda quando parlava di Umberto. Spero siano felici e che possano continuare a essere amici", ha commentato un utente. "Umberto e Louise si sono lasciati dopo tredici anni. Mamma mia, sono tanto dispiaciuta. In bocca al lupo ragazzi per il vostro futuro, siete due persone splendide e meritate il meglio" ha scritto un altro fan della coppia Gaudino-Heise. Inoltre, c'è anche chi spera di vedere Umberto insieme a Talisa Ravagnani, la ballerina con cui ha danzato nel corso delle puntate del programma di Canale 5: "Umberto è tornato single, ora la ship con Talisa può concretizzarsi".

I più maliziosi invece sospettano che il probabile motivo della rottura tra i due sia proprio la Ravagnani. Tale ipotesi, però, è stata contestata da uno dei fan di Umberto che ha commentato: "Ditemi che non lo stanno facendo sul serio sotto il post di Umberto. Per favore, lasciate Talisa fuori da questa situazione e portate rispetto per una storia finita dopo tredici anni". Insomma, Umberto avrebbe davvero lasciato la sua storica compagna per bella ballerina milanese? Chissà, per ora il bel danzatore biondo non ha ancora smentito il Gossip.

Chi è esattamente Louise Heise

Louise Heise è una ballerina di origini danesi ed è stata una delle prime partner di Umberto Gaudino. Ha cominciato a ballare quando era giovanissima ed ora dirige con l'ex fidanzato una scuola di danza a Napoli. In diverse occasioni, si è esibita sul palco di Amici di Maria De Filippi insieme a Umberto, entrato a far parte del cast dei ballerini professionisti del programma.