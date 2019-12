Dopo qualche giorno di assenza, nella puntata di Un posto al sole di oggi, 5 dicembre, le vicende di Diego Giordano torneranno ad essere di grande attualità. Il figlio di Raffaele continuerà ad essere confuso in merito al tentativo di corruzione di Aldo Leone: se manterrà il silenzio sul coinvolgimento di Jacopo nell'incidente, l'avvocato gli consegnerà una cifra di denaro molto alta che potrà permettergli di cominciare una nuova vita lontano da Napoli. Ma davvero Diego baratterà in questo modo la sua innocenza?

In attesa di scoprirlo, la soap partenopea questa sera darà spazio anche all'invito a cena di Fabrizio a Marina. L'incontro tra la Giordano e zio Sebastiano sarà ormai imminente ma potrebbe essere diverso da quanto previsto dalla donna. Si riparlerà, inoltre, della confessione di Clara a Giulia e Angela e della possibile denuncia ai danni di Alberto Palladini.

Un posto al sole anticipazioni: l'udienza per il patteggiamento è ormai alle porte

Diego Giordano ha ricordato le dinamiche che hanno portato all'investimento di Aldo Leone e poi ha ascoltato la confessione dello stesso Jacopo, in preda al senso di colpa per avere causato il suo arresto.

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata odierna segnalano, però, che questo filone narrativo sarà ancora lontano dall'essere risolto. Diego, infatti, continuerà ad essere indeciso sul da farsi dopo che Leone ha tentato di corromperlo in cambio del suo silenzio. E, almeno per il momento, non saprà se accettare o meno tale allettante proposta economica. Non avrà molto tempo a disposizione per chiudere la questione. La data dell'udienza per il patteggiamento verrà fissata per i giorni successivi e, prima di allora, dovrà capire se lottare per dimostrare la propria innocenza.

Trame Un posto al sole del 5 dicembre: Marina sta per incontrare Sebastiano

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di oggi, 5 dicembre, Fabrizio confermerà a Marina l'invito a cena per quella sera stessa. Pur consapevole della posizione di Sebastiano, preoccupato per il legame della Giordano con Arturo, Fabrizio sarà pronto a compiere questa mossa per soddisfare la richiesta dell'amata. L'incontro tra lei e lo zio sarà ormai imminente, ma potrebbe avere un esito ben diverso da quello immaginato dall'imprenditrice.

Nella puntata trasmessa ieri su Rai 3, Clara ha confessato a Giulia e Angela le ragioni del suo licenziamento, non nascondendo il ruolo avuto da Alberto Palladini. La vicenda tornerà ad essere di grande attualità anche questa sera quando le due Poggi cercheranno di far ragionare l'ex domestica. A loro dire, infatti, il crudele avvocato dovrà essere da lei denunciato.