È stata una registrazione di Uomini e donne particolarmente movimentata quella effettuata ieri 4 dicembre agli studi Elios di Roma. Si attendeva l'esito del probabile incontro avvenuto a Napoli tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino, dopo che lei aveva raccontato di pensare ancora all'ex tronista e di non riuscire a godere pienamente della nuova esperienza televisiva. Ed infatti le sorprese non sono mancate, con la decisione della Burchielli di abbandonare lo studio insieme a Zarino. Ma la puntata ha visto al centro delle discussioni anche Giulio Raselli, alle prese con nuovi litigi con Giovanna Abate e Giulia D'Urso.

L'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ha avuto il suo bel da fare a destreggiarsi dalle accuse dalle due ragazze e non solo: questa volta anche ospiti ed opinionisti erano tutti contro di lui.

Uomini e donne anticipazioni: l'addio di Veronica Burchielli

Il Vicolo delle News ha fornito le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del Trono Classico del 4 dicembre. In essa si è ripartiti dall'annuncio di Veronica Burchielli di voler chiarire la situazione con Alessandro Zarino. Lei lo ha quindi raggiunto a Napoli per parlare, come da lui proposto in precedenza, ma l'ex single di Temptation Island è rimasto fermo nelle sue intenzioni: ha dichiarato di non fidarsi più, accettando però di presentarsi in puntata.

Qui Veronica è stata attaccata da Tina Cipollari che l'ha definita 'falsa', trovando la replica accesa della tronista. La discussione si è poi concentrata sul possibile ritorno di Alessandro in qualità di corteggiatore. La Burchielli ha dichiarato che solo così il suo trono avrà un senso, diversamente lei abbandonerà il programma. Come previsto, Zarino ha rifiutato il ritorno in studio e lei ha mantenuto la promessa fatta. Dopo l'inevitabile abbraccio, la coppia è uscita insieme dallo studio, decisa a conoscersi meglio lontano dalle telecamere.

Registrazione Uomini e donne del 4 dicembre: tutti contro Giulio Raselli

Il percorso ad ostacoli di Giulio Raselli è stato riconfermato anche nella registrazione di Uomini e donne di ieri, 4 dicembre. Giovanna ha espresso la sua delusione per non essere stata portata in esterna in settimana e lui ha chiarito di essersi preso del tempo per capire chi, tra lei e Giulia, gli mancava di più. La Abate ha quindi lasciato lo studio, facendovi rientro dopo che il tronista l'ha seguita. Ha tuttavia dichiarato di essere stanca dei continui passi indietro, precisando che l'interesse per Giulio sta scemando.

Si è passati al video riguardante Raselli e Giulia, dopo che lei lo aveva raggiunto in albergo al termine della precedente registrazione. Anche in quel caso, però, non c'è stato alcun chiarimento: il tronista, infatti, si è detto deluso per le continue segnalazioni che arrivano su di lei, a partire dal bacio che in passato aveva scambiato con Lorenzo Riccardi. La discussione si è poi fatta accesa: oltre alle due corteggiatrici, anche ospiti ed opinionisti si sono schierati contro Raselli. Lorenzo ha consigliato a Giovanna di dargli meno certezze, Gianni Sperti ha ammesso che Giovanna è troppo intelligente per lui e anche Natalia Paragoni ha sostenuto la Abate.