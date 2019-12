Le vicende di Beautiful continuano a suscitare l'interesse dei fans italiani e americani, nonostante siano passati più di trent'anni dalla sua prima messa in onda. Gli spoiler americani in onda a metà dicembre, rivelano che Thomas Forrester organizzerà un diabolico piano per riconquistare Hope Logan. Nel dettaglio, il figlio di Ridge approfitterà dell'interesse che Zoe Buckingham nutre nei suoi confronti per far ingelosire l'ex moglie.

Beautiful: Hope inizia a lavorare alla Forrester Creations

Nuovi avvenimenti accadranno questa nuova settimana in America.

Le anticipazioni di Beautiful, incentrate sugli episodi americani di metà dicembre, si soffermano su Hope e Brooke, attualmente protagoniste assolute della soap opera. Nel dettaglio, la madre di Beth rimarrà molto stupita quando Liam le concederà il permesso di lavorare al fianco di Thomas ad una nuova linea di moda. Una decisione, che sarà presa con gioia dal figlio di Ridge, all'oscuro che Steffy e lo Spencer stiano tramando alle sue spalle per smascherarlo.

Thomas usa Zoe per far ingelosire la Logan

Ma ecco che il ritorno a lavoro della figlia di Brooke sarà segnato da una spiacevole sorpresa.

Hope (Annika Noelle), infatti, rimarrà senza parole, quando si troverà davanti Zoe nei corridoi dell'azienda. Proprio quest'ultima aveva aiutato Reese e Florence Fulton a nascondere la verità su Phoebe. Ma le brutte sorprese per la giovane non finiranno qui, in quanto scoprirà che Thomas ha invitato la Buckingham ad un appuntamento galante. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che il Forrester ha intenzione di usare quest'ultima per suscitare la gelosia della Logan. Un piano, che avrà i suoi frutti, visto che quest'ultima comincerà a provare una cocente gelosia nei confronti dell'ex marito.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Brooke e Ridge potrebbero riappacificarsi

Le trame di Beautiful, in programma questa nuova settimana negli Usa (16-20 dicembre) rivelano che Brooke avrà un pesante scontro con Steffy. Qui, la Logan accuserà la figliastra di essersi avvicinata allo Spencer e di aver riassunto Zoe alla Forrester Creations per far soffrire Hope. Dall'altro canto, la figlia di Ridge la incolperà di non aver svelato a suo padre che Thomas era presumibilmente morto dopo la caduta in una vasca, che forse conteneva acido.

Infine si tornerà a parlare delle nozze dei Bridge. In particolare, Ridge avrà un nuovo incontro con la moglie. Qui, lo stilista le darà una nuova possibilità per salvare il loro matrimonio, nonostante abbiano da poco firmato le carte del divorzio. La donna accetterà di far pace con il marito? In attesa di saperlo, si ricorda che questi appuntamenti saranno visibili tra un anno sulle reti Mediaset.